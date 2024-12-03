Китай почав блокувати платежі кредитних установ РФ, що опинилися під санкціями США

Про це повідомляє The Moscow Times.

Гендиректор АТ "Первая Группа" Олексій Порошин заявив, що більшість банків Китаю вже припинили з ними відносини.

Це також підтвердив комерційний директор компанії "Імпая Рус" Олексій Разумовський. Він повідомив, що багато банків, зокрема Bank of China, заблокували платежі з підсанкційних організацій. Попередження клієнтам про припинення прийому платежів також розіслав Bank of Kunlun, який російські імпортери часто використовували для оплати товарів.