Китай почав блокувати платежі кредитних установ РФ, що опинилися під санкціями США
Китайські банки почали відмовлятися від роботи з російськими кредитними організаціями, які потрапили під нові санкції США
Про це повідомляє The Moscow Times.
Гендиректор АТ "Первая Группа" Олексій Порошин заявив, що більшість банків Китаю вже припинили з ними відносини.
Це також підтвердив комерційний директор компанії "Імпая Рус" Олексій Разумовський. Він повідомив, що багато банків, зокрема Bank of China, заблокували платежі з підсанкційних організацій. Попередження клієнтам про припинення прийому платежів також розіслав Bank of Kunlun, який російські імпортери часто використовували для оплати товарів.
- Управління контролю за іноземними активами міністерства фінансів США в четвер, 21 листопада, запровадили новий пакет санкцій проти фізичних та юридичних осіб російського банківського сектору.
- Актуальне
- Важливе