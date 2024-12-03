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Китай почав блокувати платежі кредитних установ РФ, що опинилися під санкціями США

Катерина Єсікова
3 грудня, 2024 вiвторок
10:44
Світ росія, Китай

Китайські банки почали відмовлятися від роботи з російськими кредитними організаціями, які потрапили під нові санкції США

Зміст

Про це повідомляє The Moscow Times.

Гендиректор АТ "Первая Группа" Олексій Порошин заявив, що більшість банків Китаю вже припинили з ними відносини.

Це також підтвердив комерційний директор компанії "Імпая Рус" Олексій Разумовський. Він повідомив, що багато банків, зокрема Bank of China, заблокували платежі з підсанкційних організацій. Попередження клієнтам про припинення прийому платежів також розіслав Bank of Kunlun, який російські імпортери часто використовували для оплати товарів.

  • Управління контролю за іноземними активами міністерства фінансів США в четвер, 21 листопада, запровадили новий пакет санкцій проти фізичних та юридичних осіб російського банківського сектору.

     
Теги:
Новини
Економіка
Росія
Китай
санкції проти Росії
Війна з Росією
США
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