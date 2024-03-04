Китай закуповує рекордну кількість зерна на тлі найбільшого за 3 роки зниження світових цін

Про це повідомляє Bloomberg.

Китай закупив кукурудзу, сорго і ячмінь у постачальників з України та США. Загальний обсяг закупівель становить понад 1,2 мільйона тонн зерна, причому кожна партія становить 60 тисяч тонн.

Причиною ажіотажу стало зростання цін у Китаї та падіння ф'ючерсів на кукурудзу в Чикаго до найнижчого рівня з 2020 року, що було зумовлено великою пропозицією з боку провідних експортерів - Бразилії та США.

За словами джерел, обізнаних із ситуацією, до складу поставок увійшли щонайменше 10 партій української кукурудзи, переважно з терміном доставки з березня по травень, щонайменше 5 партій американського сорго і 6 партій ячменю різного походження з аналогічним терміном доставки.

У виданні пояснили, що зростання цін у Китаї зумовлене тим, що Пекін активізував накопичення зерна для державних резервів, щоб підтримати ринок напередодні посівної нового врожаю. Це компенсувало слабкий попит на фуражне зерно з боку тваринницької галузі, яка зазнає збитків.