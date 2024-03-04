Китай закуповує рекордну кількість зерна на тлі найбільшого за 3 роки зниження світових цін
Протягом останніх двох тижнів Китай придбав на міжнародному ринку понад 20 партій фуражного зерна, скориставшись зниженням світових цін до найнижчого рівня за 3 роки
Про це повідомляє Bloomberg.
Китай закупив кукурудзу, сорго і ячмінь у постачальників з України та США. Загальний обсяг закупівель становить понад 1,2 мільйона тонн зерна, причому кожна партія становить 60 тисяч тонн.
Причиною ажіотажу стало зростання цін у Китаї та падіння ф'ючерсів на кукурудзу в Чикаго до найнижчого рівня з 2020 року, що було зумовлено великою пропозицією з боку провідних експортерів - Бразилії та США.
За словами джерел, обізнаних із ситуацією, до складу поставок увійшли щонайменше 10 партій української кукурудзи, переважно з терміном доставки з березня по травень, щонайменше 5 партій американського сорго і 6 партій ячменю різного походження з аналогічним терміном доставки.
У виданні пояснили, що зростання цін у Китаї зумовлене тим, що Пекін активізував накопичення зерна для державних резервів, щоб підтримати ринок напередодні посівної нового врожаю. Це компенсувало слабкий попит на фуражне зерно з боку тваринницької галузі, яка зазнає збитків.
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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розглядає можливості розширення зернових кордонів, зокрема, у випадку з відкриттям моря у Миколаєві, він сподівається на підтримку президента Туреччини Реджепа Ердогана.
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