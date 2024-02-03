Китай запустив у космос 11 навігаційних супутників Geely-02

Про це пише Xinhua.

Зазначається, що ракета-носій Long March-2C з 11 супутниками угруповання Geely-02 стартувала з центру запуску супутників на південному заході Китаю у провінції Сичуань.

Усі 11 космічних апаратів вийшли на задані орбіти. Це був 508-й політ із серії ракет "Великий похід".

Фото: Xiao Xinjiang/Xinhua