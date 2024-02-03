Китай запустив у космос 11 навігаційних супутників Geely-02
Уранці суботи, 3 лютого, Китай запустив у космос 11 супутників Geely-02 від автовиробника Geely Holding Group
Про це пише Xinhua.
Зазначається, що ракета-носій Long March-2C з 11 супутниками угруповання Geely-02 стартувала з центру запуску супутників на південному заході Китаю у провінції Сичуань.
Усі 11 космічних апаратів вийшли на задані орбіти. Це був 508-й політ із серії ракет "Великий похід".
Фото: Xiao Xinjiang/Xinhua
- Також увечері 5 січня Китай відправив у космос чотири метеорологічні супутники Tianmu-1. Ця місія стала першим космічним запуском КНР у новому році.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.54 Купівля 37.54Продаж 38.12
- EUR Купівля 40.78Продаж 41.66
- Актуальне
- Важливе