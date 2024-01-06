Китай запустив в космос чергову групу метеосупутників
Китай увечері п’ятниці 5 січня відправив у космос чотири метеорологічні супутники Tianmu-1. Ця місія стала першим космічним запуском КНР у новому році
Про це повідомляє Xinhua.
Космічні апарати на навколоземні орбіти вивела ракета-носій Kuaizhou-1A, яка традиційно стартувала з космодрому Цзюцюань у пустелі Гобі на північному заході Китаю.
Повідомляється, що супутники Tianmu-1 із номерами 19, 20, 21 і 22 увійдуть до складу метеорологічного супутникового угруповання і використовуватимуться для збору даних про глобальну атмосферу та надання комерційних послуг у сфері метеорології.
Попередній запуск метеорологічних супутників сімейства Tianmu-1 було здійснено 27 грудня.
Ракета-носій Kuaizhou-1A має довжину 19,4 м, діаметр 1,4 м та стартову масу 30 тонн. Це відносно недорога твердопаливна ракета з високою надійністю, призначена для запуску на низьку навколоземну орбіту супутників вагою менш як 300 кг.
З 22 березня минулого року цей тип ракети здійснив п’ять місій, відправивши на орбіту 20 супутників. Ця місія стала 25-м польотом Kuaizhou-1A.
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