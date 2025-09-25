Китайські експерти з дронів працювали з російським виробником зброї, що перебуває під санкціями, - Reuters

Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела.

Китайські експерти з безпілотників прилетіли до Росії для проведення технічної розробки військових дронів на державному підприємстві, що виробляє зброю і перебуває під санкціями Заходу. Такі дані наводять два європейські чиновники з безпеки, а також про це свідчать документи, з якими ознайомилося агентство.

Китайські експерти відвідували виробника зброї "Іжевський електромеханічний завод "Купол" понад 6 разів, починаючи з другого кварталу минулого року. За цей час "Купол" також отримував партії ударних та розвідувальних безпілотників китайського виробництва через російського посередника, згідно з документами та свідченнями двох чиновників.

У вересні минулого року Reuters задокументувало, що "Купол" розробив новий безпілотник "Гарпия-3" у Китаї за допомогою місцевих спеціалістів. Тепер інформаційне агентство повідомляє подробиці широкої участі китайських експертів у випробуваннях та технологічній роботі над безпілотниками військового призначення в Росії.

Посадовці, які просили не розголошувати ні їх, ні їхню організацію через конфіденційність інформації, заявили, що співпраця свідчить про поглиблення відносин між "Куполем" та китайськими компаніями у розробці безпілотників, які виявилися критично важливими для війни Росії в Україні.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що йому невідомо про цю співпрацю.

"Китай завжди дотримувався об’єктивної та справедливої ​​позиції щодо питання української кризи, ніколи не надаючи летальну зброю жодній стороні конфлікту та суворо контролюючи товари подвійного призначення, включаючи експорт безпілотників", – йдеться у заяві міністерства.

Документи, зокрема рахунки-фактури та банківські виписки, свідчать про те, що "Купол" минулого року отримав понад десяток безпілотників одностороннього застосування, вироблених китайським виробником безпілотників Sichuan AEE.

За словами посадовців та документів, безпілотники були поставлені російською компанією з оборонних закупівель TSK Vektor, яка перебуває під санкціями США та ЄС.

Уряди США та Європи неодноразово висловлювали стурбованість китайськими компаніями, що постачають російським виробникам зброї, та запровадили санкції проти деяких із них.

У липні агентство Reuters повідомило, що "Купол" виробляє тисячі ударних безпілотників "Гарпия", використовуючи китайські деталі, включно з двигунами. "Гарпии", які створені за зразком іранського безпілотника "Шахед", можуть пролітати сотні кілометрів до заздалегідь запрограмованих цілей, перш ніж вибухнути при ударі.

Щомісяця в Україні використовується близько 500 таких безпілотників.

Два європейські чиновники заявили, що постачання невеликої кількості китайських ударних безпілотників та присутність китайських експертів можуть свідчити про зацікавленість "Купола" в розширенні виробництва нових моделей безпілотників.

