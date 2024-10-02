Китайські військові кораблі вперше доєдналися до місії РФ у Північному Льодовитому океані

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на військовий канал державної телекомпанії CCTV.

Як зазначає видання, ця місія підкреслює співпрацю між Пекіном і Москвою в регіоні та їхній інтерес, що зростає, до Арктики.

Хоча Росія поки офіційно не визнала це, берегова охорона США заявила, що 29 вересня було помічено два російські кораблі та два китайські судна, що проходять через Берингове море, яке відокремлює Росію від Аляски.

Берегова охорона Китаю в окремій заяві 2 жовтня повідомила, що операція розширила діапазон її навігації, перевірила "здатність судів виконувати місії в незнайомих водах та надала потужну підтримку активній участі в міжнародному та регіональному управлінні океаном".

"Ця недавня активність демонструє зростання інтересу до Арктики з боку наших стратегічних конкурентів", - зазначила у своїй заяві контрадмірал Меган Дін, командувачка 17-го округу берегової охорони США.