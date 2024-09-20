"Клоун-принц-диктатор підвів Україну до межі знищення": антиукраїнські наративи західних медіа за 20 вересня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських наративів, які у світових медіа запустили 20 вересня
За версією ЦПД при РНБО України, 20 вересня у світі з'явилися дезінформація і маніпуляція.
Дезінформація: Ірландський журналіст Чей Боуз на своїй сторінці в X написав: "Минуло 5 років після того, як він (Зеленський, – ред.) пообіцяв українцям, що "закінчить війну" і "покладе край корупції". Клоун-принц-диктатор підвів Україну до межі знищення".
Спростування: Боуз просуває наративи роспропаганди для перекладання відповідальності за нищення України з Кремля на українську владу.
Маніпуляція: Шведський публіцист Матс Нільсон на своїй сторінці в X написав: "Судячи з усього, Європарламент закликав країни ЄС зняти обмеження на нанесення Києвом дальніх ударів по російській території. Погана ідея. РФ дасть жорстку відповідь, використовуючи значно потужнішу зброю".
Спростування: Дозвіл Україні завдавати ударів по військових цілях на російській території є логічним кроком на шляху зміцнення її самооборони проти російської агресії. До того ж твердження про "жорстку відповідь" Росії служать для залякування, а ескалація з її боку триває незалежно від дій України.
- У четвер, 19 вересня, на Заході поширювали наратив, що у Торопці могла вибухнути мала ядерна зброя.
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