За версією ЦПД при РНБО України, 20 вересня у світі з'явилися дезінформація і маніпуляція.

Дезінформація: Ірландський журналіст Чей Боуз на своїй сторінці в X написав: "Минуло 5 років після того, як він (Зеленський, – ред.) пообіцяв українцям, що "закінчить війну" і "покладе край корупції". Клоун-принц-диктатор підвів Україну до межі знищення".

Спростування: Боуз просуває наративи роспропаганди для перекладання відповідальності за нищення України з Кремля на українську владу.

Маніпуляція: Шведський публіцист Матс Нільсон на своїй сторінці в X написав: "Судячи з усього, Європарламент закликав країни ЄС зняти обмеження на нанесення Києвом дальніх ударів по російській території. Погана ідея. РФ дасть жорстку відповідь, використовуючи значно потужнішу зброю".

Спростування: Дозвіл Україні завдавати ударів по військових цілях на російській території є логічним кроком на шляху зміцнення її самооборони проти російської агресії. До того ж твердження про "жорстку відповідь" Росії служать для залякування, а ескалація з її боку триває незалежно від дій України.