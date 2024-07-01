КНДР перемкнула трансляцію держмовлення з китайського на російський супутник

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що сигнали центрального телебачення Північної Кореї з 29 червня передає російський супутник Express 103, коли до цього цим займався китайський ChinaSat 12.

Після зміни супутника КНР на супутник РФ у деяких районах Південної Кореї зупинився прийом телебачення КНДР. Водночас ТБ Північної Кореї можна дивитись онлайн, однак воно може мати погану якість та транслюватися зі значними затримками.

"Урядові установи Південної Кореї та ЗМІ відстежують державні ЗМІ Північної Кореї як обмежене джерело інформації всередині замкнутої держави, незважаючи на їхній дуже політизований контент", - пише Reuters.

Зараз переглядати північнокорейські трансляції на Півдні можуть лише уповноважені організації, а широкій громадськості доступ до медіа КНДР заборонено.

Інформаційне агентство додає, що перемикання доступу на російський супутник відбулося після візиту в червні очільника Кремля Володимира Путіна Володимира Путіна до Пхеньяна, де він підписав з північнокорейським лідером Кім Чен Ином угоди про поглиблення співпраці в усіх сферах, зокрема про взаємну оборону.