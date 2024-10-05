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КНДР постачає РФ близько трьох млн снарядів на рік - половину того, що використовується в Україні, - Times

Світлана Кравченко
5 жовтня, 2024 субота
06:53
Світ Росія з КНДР

За даними західної розвідки, Півні Корея постачає Москві половину снарядів, які використовує Росія у війні проти України, - близько трьох мільйонів на рік

Зміст

Про це пише Times, посилаючись на власні джерела.

Зазначається, що російський диктатор Володимир Путін на початку цього року відвідав Пхеньян, щоб підписати угоду про оборону зі своїм північнокорейським колегою Кім Чен Ином.

Як пише видання, відтоді Кремль став залежним від зброї з Північної Кореї, адже йому треба підтримувати наступ на сході України.

Попри те, що багато снарядів вважають несправними, саме їх кількість дозволила РФ досягати стабільних успіхів і захопити місто Вугледар, що на Донеччині. 

  • Нещодавно членкиня державної ради Північної Кореї Кім Йо Чжон заявила, що її країна вважає надання військової допомоги Україні "великою помилкою" та "грою з вогнем" проти Росії як ядерної держави.
Теги:
Росія
КНДР
зброя
Війна з Росією
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