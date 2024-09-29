У КНДР заявили, що надання Україні військової допомоги - це велика помилка

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що посадовиця, яка за сумісництвом є сестрою лідера КНДР Кім Чен Ина, звинуватила США в ескалації війни між Росією та Україною.

Кім Йо Чжон також закликала не недооцінювати Росію, яка є "ядерною наддержавою".

"Сполучені Штати й Захід не повинні відкидати або недооцінювати серйозне попередження Росії. Чи дійсно Штати та Захід здатні впоратися з наслідками, коли вони безрозсудно грають із вогнем проти Росії, яка є ядерною наддержавою?" - заявила Кім Йо Чжон.