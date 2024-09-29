У КНДР заявили, що надання Україні військової допомоги - це велика помилка
Членкиня державної ради Північної Кореї Кім Йо Чжон заявила, що її країна вважає надання військової допомоги Україні "великою помилкою" та "грою з вогнем" проти Росії як ядерної держави
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що посадовиця, яка за сумісництвом є сестрою лідера КНДР Кім Чен Ина, звинуватила США в ескалації війни між Росією та Україною.
Кім Йо Чжон також закликала не недооцінювати Росію, яка є "ядерною наддержавою".
"Сполучені Штати й Захід не повинні відкидати або недооцінювати серйозне попередження Росії. Чи дійсно Штати та Захід здатні впоратися з наслідками, коли вони безрозсудно грають із вогнем проти Росії, яка є ядерною наддержавою?" - заявила Кім Йо Чжон.
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У червні 2024 року російський диктатор Володимир Путін прибув у КНДР на запрошення лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Країни уклали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який передбачає взаємну допомогу у випадку нападу на одного з підписантів. Після цього речник Держдепу США Метью Міллер заявив про стурбованість розширенням воєнної співпраці між Північною Кореєю та Росією.
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