КНДР відмовилася від допомоги Сеула і Москви щодо подолання наслідків масштабних повеней

Про це повідомляє Nikkei Asia.

Зазначається, що зливи за останній тиждень липня призвели до розливу річки Ялуцзян, яка протікає між Китаєм і КНДР.

За даними держмедіа Північної Кореї, близько 4100 будинків і 3000 гектарів сільськогосподарських угідь були затоплені в місті Сінийджу та повіті Уйджу, також постраждали багато комерційних і житлових будинків.

До того ж повені знищили осінні врожаї. Крім того, постраждала і логістична мережа країни, зокрема залізниці та дороги. Більшість товарів з Китаю, на який припадає 90% зовнішньої торгівлі Північної Кореї, йдуть як раз до міста Сінийджу через залізнично-автомобільний "міст дружби".

Згодом Кім Чен Ин особисто прибув на місце підтоплень. Понад 10 військових вертольотів були розгорнуті для спостереження за порятунком жителів ізольованих районів.

Кім скликав надзвичайні засідання політбюро та заявив про намір покарати агентство, відповідальне за реагування на стихійні лиха. Він заявив, що невдала перша реакція спричинила "неприпустимі втрати людей". Кім також змінив міністра соціального захисту та звільнив партійних чиновників в області.

Водночас, як пише AP, Кім спростував заяви ЗМІ Південної Кореї про те, що від повеней могли загинути від 1000 до 1500 жителів Північної Кореї, а під час реагування на надзвичайні ситуації могли розбитися кілька вертольотів. Він назвав ці звіти "жорстокою наклепницькою кампанією Півдня".

Офіційне корейське центральне інформагентство повідомило про 5 тисяч евакуйованих людей, але не вказувало кількість загиблих та постраждалих.

Уряд Південної Кореї запропонував відправити допомогу для розв’язання гуманітарних проблем, з якими стикаються жителі сусідньої країни в районах, які постраждали від повені поблизу кордону країни з Китаєм. Проте північнокорейський лідер відповів, що його країна "ніколи не пожертвує своєю національною обороною".

Крім того, як повідомляє Reuters із посиланням на державне ЗМІ Пхеньяна KCNA, російський диктатор Володимир Путін також запропонував гуманітарну допомогу Північній Кореї, яка постраждала від сильних дощів і повеней.

Таку пропозицію він зробив у посланні північнокорейському колезі Кім Чен Ину, переданому в суботу через російське посольство в Пхеньяні. У зверненні Путін також висловив співчуття та підтримку.

За словами KCNA, Путін продемонстрував свою "готовність надати негайну гуманітарну підтримку для відновлення постраждалих від повені".

Кім подякував за пропозицію, але сказав, що його уряд уже вжив заходів для проведення відновлювальних робіт, тож він звернеться за допомогою, "якщо вона буде потрібна".