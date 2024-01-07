КНДР випустила близько 90 снарядів, третій день поспіль обстрілюючи територію Південної Кореї
У неділю, 7 січня, третій день поспіль Північна Корея здійснює артилерійські обстріли поблизу свого кордону з Південною Кореєю
Про це повідомляє Reuters.
Кім Йо Чжон, сестра і ключовий союзник лідера Кім Чен Ина, заявила, що Північна Корея негайно завдасть військового удару у відповідь на будь-яку провокацію.
Ці заяви були зроблені після того, як військові Південної Кореї заявили, що Північна Корея випустила понад 60 артилерійських снарядів у суботу поблизу їхнього спірного морського кордону.
Південна Корея заявила, що в неділю Північна Корея знову випустила близько 90 снарядів. Армія КНДР заявила, що вони не становили жодної загрози для Півдня, оскільки вогневі навчання проводилися паралельно з кордоном.
"Я ще раз чітко заявляю, що запобіжник спускового гачка Корейської народної армії (КНА) вже був спущений, - наголосила Кім Йо Чжон. - Як вже було заявлено, КНА завдасть негайного військового удару, якщо ворог здійснить навіть незначну провокацію".
Зокрема, Кім у своїй заяві заперечила артилерійські обстріли в суботу і зазначила, що Північ підірвала вибухівку як тактику обману.
Південнокорейські військові відкинули заяву Кім як психологічну війну низького рівня, закликавши КНДР припинити військову активність, яка підвищує напруженість біля кордону.
- У п'ятницю, 5 січня, КНДР випустила близько 200 артилерійських снарядів поблизу двох південнокорейських островів на західному кордоні - Йонпхендо і Баеннендо. У відповідь на артобстріл Південна Корея розпочала військові навчання з бойовою стрільбою на прикордонних островах.
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У суботу, 6 січня, військові Південної Кореї повідомили, що КНДР випустила близько 60 артилерійських снарядів у води біля свого західного узбережжя, другий день поспіль здійснюючи навчання з бойовою стрільбою поблизу західного кордону, що перебуває під посиленою охороною.
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