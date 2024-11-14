Команда Трампа готує списки на звільнення службовців Пентагону, - Reuters
Члени перехідної команди новообраного президента США Дональда Трампа складають список військових офіцерів Пентагону, яких потрібно звільнити
Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що у списки на звільнення можуть потрапити члени Обʼєднаного комітету начальників штабів. Водночас у джерелах стверджують, що планування звільнень перебуває на ранній стадії й може ще змінитись.
Також було незрозуміло, чи підтримає цей план сам Трамп, хоча в минулому він активно виступав проти лідерів оборонного відомства.
Інше джерело каже, що нова адміністрація, швидше за все, зосередиться на американських офіцерах, яких вважають пов'язаними з Марком Міллі, колишнім головою Об'єднаного комітету начальників штабів Трампа.
У виданні нагадали, що Міллі був процитований у книзі Боба Вудворда "Війна", де він назвав Трампа "фашистом до мозку кісток", а союзники Трампа націлилися на нього за передбачувану нелояльність до колишнього президента.
"Кожна людина, яку підвищив і призначив Міллі, піде. Існує дуже детальний список усіх, хто був повʼязаний з Міллі. І всі вони підуть", - кажуть джерела.
13 листопада Трамп оголосив низку майбутніх призначень своєї команди. Зокрема розповів, кого призначить на посади очільників міністерства внутрішньої безпеки США, міноборони та Центрального розвідувального управління.
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