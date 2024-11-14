Команда Трампа готує списки на звільнення службовців Пентагону, - Reuters

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що у списки на звільнення можуть потрапити члени Обʼєднаного комітету начальників штабів. Водночас у джерелах стверджують, що планування звільнень перебуває на ранній стадії й може ще змінитись.

Також було незрозуміло, чи підтримає цей план сам Трамп, хоча в минулому він активно виступав проти лідерів оборонного відомства.

Інше джерело каже, що нова адміністрація, швидше за все, зосередиться на американських офіцерах, яких вважають пов'язаними з Марком Міллі, колишнім головою Об'єднаного комітету начальників штабів Трампа.

У виданні нагадали, що Міллі був процитований у книзі Боба Вудворда "Війна", де він назвав Трампа "фашистом до мозку кісток", а союзники Трампа націлилися на нього за передбачувану нелояльність до колишнього президента.

"Кожна людина, яку підвищив і призначив Міллі, піде. Існує дуже детальний список усіх, хто був повʼязаний з Міллі. І всі вони підуть", - кажуть джерела.