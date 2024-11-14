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Головна Світ Команда Трампа готує списки на звільнення службовців Пентагону, - Reuters

Команда Трампа готує списки на звільнення службовців Пентагону, - Reuters

Катерина Єсікова
14 листопада, 2024 четвер
07:47
Світ Дональд Трамп

Члени перехідної команди новообраного президента США Дональда Трампа складають список військових офіцерів Пентагону, яких потрібно звільнити

Зміст

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що у списки на звільнення можуть потрапити члени Обʼєднаного комітету начальників штабів. Водночас у джерелах стверджують, що планування звільнень перебуває на ранній стадії й може ще змінитись.

Також було незрозуміло, чи підтримає цей план сам Трамп, хоча в минулому він активно виступав проти лідерів оборонного відомства.

Інше джерело каже, що нова адміністрація, швидше за все, зосередиться на американських офіцерах, яких вважають пов'язаними з Марком Міллі, колишнім головою Об'єднаного комітету начальників штабів Трампа.

У виданні нагадали, що Міллі був процитований у книзі Боба Вудворда "Війна", де він назвав Трампа "фашистом до мозку кісток", а союзники Трампа націлилися на нього за передбачувану нелояльність до колишнього президента.

"Кожна людина, яку підвищив і призначив Міллі, піде. Існує дуже детальний список усіх, хто був повʼязаний з Міллі. І всі вони підуть", - кажуть джерела.

  • 13 листопада Трамп оголосив низку майбутніх призначень своєї команди. Зокрема розповів, кого призначить на посади очільників міністерства внутрішньої безпеки США, міноборони та Центрального розвідувального управління.

 

Теги:
Новини
Пентагон
Дональд Трамп
вибори у США
США
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