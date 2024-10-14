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Головна Світ Комітет Європарламенту підтримав надання Україні €35 млрд кредиту завдяки замороженим активам РФ

Комітет Європарламенту підтримав надання Україні €35 млрд кредиту завдяки замороженим активам РФ

Дар'я Куркіна
14 жовтня, 2024 понедiлок
18:28
Світ Європарламент

Комітет Європейського парламенту з питань торгівлі 14 жовтня схвалив пропозицію ЄС щодо надання Україні кредиту сумою €35 млрд за рахунок заморожених російських активів

Зміст

Про це йдеться на сайті Європарламенту.

Надання кредиту підтримав 31 член торгового комітету, коли 4 були проти, водночас ніхто не утримався від голосування.

Згодом очікується, що 21-24 жовтня за пропозицію про кредит мають проголосувати у Європейському парламенті. Потім регламент має ухвалити Рада ЄС, який набуде чинності на наступний день після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Позика у €35 млрд для України, надання якої планують за рахунок заморожених активів РФ, є частиною плану в межах ініціативи G7 про загальний кредит на $50 млрд.

  • 9 жовтня Європейська Рада погодила надання Україні макрофінансової допомоги на суму 35 мільярдів євро, а також новий механізм, який допоможе Україні у погашенні кредитів на суму до 45 мільярдів євро, наданих ЄС та партнерами з G7.

Теги:
Україна
Росія
ЄС
Європарламент
Війна з Росією
допомога Україні
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