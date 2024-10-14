Комітет Європарламенту підтримав надання Україні €35 млрд кредиту завдяки замороженим активам РФ

Про це йдеться на сайті Європарламенту.

Надання кредиту підтримав 31 член торгового комітету, коли 4 були проти, водночас ніхто не утримався від голосування.

Згодом очікується, що 21-24 жовтня за пропозицію про кредит мають проголосувати у Європейському парламенті. Потім регламент має ухвалити Рада ЄС, який набуде чинності на наступний день після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Позика у €35 млрд для України, надання якої планують за рахунок заморожених активів РФ, є частиною плану в межах ініціативи G7 про загальний кредит на $50 млрд.