Конференція з відновлення України у Римі зосередиться на чотирьох напрямках, - посол Італії Формоза

Про це повідомив посол Італії в Україні Карло Формоза, передає Укрінформ.

"Приймаючи Конференцію з відновлення України у 2025 році, Італія має намір сприяти інклюзивному та орієнтованому на результат підходу. На продовження Берліна, порядок денний стосуватиметься чотирьох ключових треків: залучення приватного сектору, регіонального виміру, процесу реформ для членства в ЄС та розвитку людського капіталу. Кожному із цих напрямів будуть присвячені підготовчі заходи, а подія стосовно людського капіталу відбудеться в Києві", – зазначив дипломат.

За його словами, Італія прагне визначити конкретні результати для кожної сфери у тісній співпраці з Україною та за підтримки інших міжнародних донорів. Особливу увагу буде приділено наскрізним темам і стратегічним секторам для відбудови, таким як енергетика, інфраструктура, оборонна промисловість і агробізнес.

"Крім того, під час конференції відбудеться засідання керівного комітету Платформи донорів, яке сприятиме більшій інтеграції між Платформою та Консультативною радою з питань бізнесу, що тим самим посилить роль приватного сектору у відбудові України", – додав Формоза.

За словами дипломата, в Італії очікують, що "Конференція з відновлення приведе до конкретного підписання цінних контрактів між компаніями наших країн, таким чином підвищуючи роль, яку може відігравати італійське виробництво в підтримці благополучного майбутнього України".