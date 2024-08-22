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Конгресмени США від обох партій Віттман і Трон прибули до Києва та зустрілися з Умєровим і Стефанчуком

Ольга Бабишена
22 серпня, 2024 четвер
02:04
Світ Конгресмени США від обох партій Віттман і Трон прибули до Києва

В Україну 21 серпня прибули конгресмени США від обох партій Роб Віттман і Девід Трон: вони зустрілися очільником Міноборони Рустемом Умєровим та головою ВРУ Русланом Стефанчуком

Зміст

Про прибуття делегації Палати представників Конгресу США на чолі із заступником голови Комітету з питань Збройних Сил Робом Віттманом та за участю Девіда Трона повідомило посольство США в Україні.

"Двопартійний візит підкреслює підтримку України в Конгресі США та нашу незмінну готовність допомогти Україні захистити себе від незаконної агресії Росії", - йдеться у повідомленні. 

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук зазначив, що це вже четверта делегація США, яка побувала в українському парламенті впродовж останніх двох тижнів. 

Він розповів, що подякував США за всю надану допомогу та акцентував на важливості двопартійної й двопалатної підтримки Конгресу. Стефанчук також обговорив з конгресменами безпекову ситуацію, а саме посилення військової підтримки та навчання українських бійців. 

"Зауважив, що для нас критично важливо зняти всі обмеження на використання озброєння партнерів і мати можливість захищатись, зокрема, завдаючи ударів по військових обʼєктах РФ. Аби захистити людей та інфраструктуру, Україна потребує посиленої військової підтримки. Зазначив це. Серед наших потреб - додаткові системи ППО, артилерія, бойова авіація", - додав Стефанчук. 

Водночас міністр оборони Рустем Умєров поінформував американських партнерів про поточну ситуацію на фронті, зокрема у прилеглих до Сумщини територіях. Він зазначив, що ціль України там - усунення російських військових загроз на прикордонні, що унеможливить обстріли та атаки РФ на міста й села.

"Також обговорили важливі потреби української армії. Наголосив на необхідності отримання швидкого дозволу від союзників на повне використання далекобійної зброї по цілях на території Росії. Це питання захисту наших мирних міст та сіл. Окремо обговорили підготовку до найближчої зустрічі у форматі Рамштайн та як зробити її максимально ефективною", - розповів Умєров. 

  • 12 серпня до Києва прибула двопартійна делегація із США - республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блументаль. Вони закликали свою адміністрацію зняти обмеження на удари ЗСУ по російській території. 
Теги:
Україна
республіканці
США
Руслан Стефанчук
Рустем Умєров
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