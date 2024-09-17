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Конгресмени США закликали Байдена схвалити постачання скрапленого газу до України

Дар'я Куркіна
17 вересня, 2024 вiвторок
22:27
Світ сховище газу

Конгресмени Демократичної партії США закликали очільника Білого дому Джо Байдена прискорити видачу схвалень на експорт скрапленого природного газу до України й Східної Європи

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Про це йдеться у листі конгресменів, передає "Голос Америки".

Відомо, що ініціаторкою звернення є співголова українського конгресового кокусу в палаті представників, конгресвумен-демократка Марсі Каптур. Водночас лист підписали 11 її однопартійців.

Каптур закликала у зверненні міністерство енергетики США "визначити пріоритети та прискорити перегляд проєктів, які забезпечать поставку скрапленого природного газу (СПГ) для України та інших східноєвропейських союзників". Акцентується, наразі американське відомство відновлює обробку заявок, аби отримати дозвіл на постачання СПГ до країн, які не є підписантами угоди про зону вільної торгівлі із Штатами.

"Ми повинні переконатися, що нові домовленості про експорт не вплинуть на ціни на енергоносії для американських споживачів і підприємств. Однак суспільні інтереси також вимагають зважити наскільки експорт СПГ сприяє геополітичній стабільності та служить інтересам нашої національної безпеки. Дедалі більш агресивні дії Росії щодо української інфраструктури, зокрема проти станцій електро та газопостачання, підкреслюють нагальну потребу допомогти Україні. Допомогти у відновленні та відбудові, а також щоб Україна диверсифікувала та убезпечила свої енергоресурси", - йдеться у листі.

Водночас автори документа нагадали про виділення Білим домом понад $800 млн на енергетичні потреби України. За словами конгресменів, це фінансування допоможе "відновити енергетичну інфраструктуру, пошкоджену війною, розширити виробництво електроенергії, заохотити інвестиції приватного сектору та захистити енергетичну інфраструктуру України".

"Не менш важливим буде надати Україні можливості замінити постачання природного газу після закінчення терміну дії контракту з Газпромом наприкінці цього року. Ми віримо, що зменшення залежності України від російських енергоресурсів зміцнить енергетичну безпеку України. Це також, узгоджується із широкою стратегічною метою зменшити вплив Росії в регіоні. Та зменшить важелі впливу ворожих гравців, таких як Росія, на наших союзників", - наголошують у документі.

Автори листа підкреслюють, що будь-які затримки поставок скрапленого природного газу до України й держав Східної Європи можуть поставити під загрозу енергетичну безпеку ЄС і ринкову стабільність у довгостроковій перспективі.

"Ми не повинні посилати неоднозначні сигнали нашим союзникам, які хочуть назавжди позбутися своєї залежності від Володимира Путіна. Ми вважаємо, що встановлення пріоритетів і прискорення перегляду проєктів СПГ, які постачатимуться в Україну та Східну Європу, сприятимуть геополітичній стабільності та інтересам нацбезпеки США", - резюмували конгресмени.

  • Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що цю зиму, як і минулу, Україна планує пройти з газом власного видобутку, без залучення допомоги від партнерів.
Теги:
Україна
газ
Європа
газопровід
Джо Байден
Війна з Росією
США
Світ про Україну
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