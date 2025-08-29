"Координуємо наші зусилля": Єрмак і Кислиця провели зустріч з Віткоффом у Нью-Йорку
У пʼятницю, 29 серпня, голова Офісу президента Андрій Єрмак та перший заступник глави МЗС Сергій Кислиця провели розмову з спецпредставником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом у Нью-Йорку
Про це Андрій Єрмак повідомив у соцмережі Х.
"Ключовим пріоритетом є просування справжньої дипломатії та забезпечення виконання всіх домовленостей, досягнутих на Вашингтонському саміті. Ми координуємо наші зусилля", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на початку зустрічі голова ОП поінформував Віткоффа про воєнні злочини Росії, зокрема про масовану атаку на Київ у ніч на 28 серпня.
Читайте також: Україна скликала екстрене засідання Радбезу ООН через масовану атаку РФ 28 серпня
Єрмак наголосив, що Росія продовжує ухилятися від будь-яких дій, спрямованих на завершення війни, і свідомо затягує конфлікт. Водночас він підкреслив підтримку Україною мирних зусиль президента Трампа та інших союзників.
"Ми відкриті до прямих переговорів на рівні лідерів і готові обговорити найширший спектр питань. Ми вважаємо, що необхідний глобальний тиск, щоб Росія була справді готова рухатися до миру, і, зокрема, проводити критично важливі зустрічі лідерів з цією метою", - написав він.
Голова ОП додав, що запросив Стіва Віткоффа відвідати Україну найближчім часом.
- 27 серпня Стів Віткофф повідомив про заплановану зустріч з українськими представниками в Нью-Йорку, зазначивши, що Вашингтон продовжує контакти з Москвою задля досягнення миру.
