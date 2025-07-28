Корабель РФ порушив морський кордон Естонії: російському дипломату вручили ноту протесту

Про це повідомляє пресслужба міністерства закордонних справ Естонії.

Зазначається, що порушення відбулося 26 липня поблизу острова Вайндлоо, де російське судно перетнуло морський кордон без відповідного дозволу.

У зв’язку з цим до естонського МЗС було викликано тимчасового повіреного у справах посольства РФ. Йому висловили рішучий протест і вручили офіційну дипломатичну ноту.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна підкреслив серйозність ситуації: "Порушення морського кордону Естонії з боку Росії — це серйозний і неприйнятний інцидент. Ми розцінюємо його як навмисну провокацію".