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Головна Світ Корабель РФ порушив морський кордон Естонії: російському дипломату вручили ноту протесту

Корабель РФ порушив морський кордон Естонії: російському дипломату вручили ноту протесту

Ксенія Золотова
28 липня, 2025 понедiлок
23:03
Світ Естонія

Російський прикордонний корабель незаконно увійшов у територіальні води Естонії, це спричинило дипломатичний протест з боку Таллінна

Зміст

Про це повідомляє пресслужба міністерства закордонних справ Естонії.

Зазначається, що порушення відбулося 26 липня поблизу острова Вайндлоо, де російське судно перетнуло морський кордон без відповідного дозволу.

У зв’язку з цим до естонського МЗС було викликано тимчасового повіреного у справах посольства РФ. Йому висловили рішучий протест і вручили офіційну дипломатичну ноту.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна підкреслив серйозність ситуації: "Порушення морського кордону Естонії з боку Росії — це серйозний і неприйнятний інцидент. Ми розцінюємо його як навмисну провокацію".

  • Вранці понеділка, 28 липня, у повітряний простір Литви, ймовірно, з території Білорусі залетів безпілотник невстановленого типу.
Теги:
Новини
Росія
Естонія
корабель
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