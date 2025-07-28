Корабель РФ порушив морський кордон Естонії: російському дипломату вручили ноту протесту
Російський прикордонний корабель незаконно увійшов у територіальні води Естонії, це спричинило дипломатичний протест з боку Таллінна
Про це повідомляє пресслужба міністерства закордонних справ Естонії.
Зазначається, що порушення відбулося 26 липня поблизу острова Вайндлоо, де російське судно перетнуло морський кордон без відповідного дозволу.
У зв’язку з цим до естонського МЗС було викликано тимчасового повіреного у справах посольства РФ. Йому висловили рішучий протест і вручили офіційну дипломатичну ноту.
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна підкреслив серйозність ситуації: "Порушення морського кордону Естонії з боку Росії — це серйозний і неприйнятний інцидент. Ми розцінюємо його як навмисну провокацію".
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