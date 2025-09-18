Король Чарльз ІІІ під час бенкету з Трампом говорив про підтримку України
Під час бенкету у Віндзорському замку на честь державного візиту президента США Дональда Трампа до Великої Британії король Чарльз III згадав про спільні зусилля на підтримку України
Про це повідомляє Укрінформ.
"У двох світових війнах ми разом боролися, щоб перемогти сили тиранії. Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми та наші союзники разом підтримуємо Україну, щоб стримувати агресію та забезпечувати мир", - сказав Чарльз III.
Він також схвально висловився щодо мирних зусиль Дональда Трампа.
"Наші країни працюють разом на підтримку вирішальних дипломатичних зусиль, не в останню чергу, пане президенте, є ваша особиста відданість пошуку рішень деяких найскладніших конфліктів у світі, щоб забезпечити мир", - підкреслив британський монарх.
- Президент США Дональд Трамп із першою леді Меланією 17 вересня прибули до Великої Британії. Протестувальники висвітили на Віндзорському замку його фото з Джеффрі Епштейном, звинуваченого в сексуальних злочинах.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.99 Купівля 40.99Продаж 41.46
- EUR Купівля 48.44Продаж 49.13
- Актуальне
- Важливе