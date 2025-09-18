Король Чарльз ІІІ під час бенкету з Трампом говорив про підтримку України

Про це повідомляє Укрінформ.

"У двох світових війнах ми разом боролися, щоб перемогти сили тиранії. Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми та наші союзники разом підтримуємо Україну, щоб стримувати агресію та забезпечувати мир", - сказав Чарльз III.

Він також схвально висловився щодо мирних зусиль Дональда Трампа.

"Наші країни працюють разом на підтримку вирішальних дипломатичних зусиль, не в останню чергу, пане президенте, є ваша особиста відданість пошуку рішень деяких найскладніших конфліктів у світі, щоб забезпечити мир", - підкреслив британський монарх.