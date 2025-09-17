Трамп прибув до Великої Британії: протестувальники висвітили на Віндзорському замку його проєкції з Епштейном
Президент США Дональд Трамп із першою леді Меланією 17 вересня прибули до Великої Британії, де він зустрінеться з королем Чарльзом ІІІ. Водночас протестувальники висвітили на замку його фото з Джеффрі Епштейном, звинуваченого в сексуальних злочинах
Про це повідомили Reuters та Sky News.
Цей візит Трампа до Британії є другим державним, під час якого країни мають підписати 2 інвестиційні угоди.
"Мої стосунки з Великою Британією дуже хороші, і Чарльз, як ви знаєте, який зараз король, – мій друг… Всі з нетерпінням чекають цього. У вас будуть найкращі фотографії", – сказав американський лідер журналістам на борту літака.
Сьогодні Трамп має зустрітися з королем Чарльзом у Віндзорському замку.
Однак під час того, як глава Білого дому прямував до резиденції посла США в Лондоні, – протестувальники висвітили на Віндзорському замку його фото з Джеффрі Епштейном, звинуваченого в сексуальних злочинах.
Поліція повідомила: після цього інциденту заарештували 4 людей за "підозрою у зловмисних комунікаціях".
- 1 серпня Федеральне бюро розслідувань (ФБР) вилучило ім'я Дональда Трампа та інших відомих осіб з урядових документів, пов'язаних із Джеффрі Епштейном з міркувань безпеки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.95 Купівля 40.95Продаж 41.46
- EUR Купівля 48.22Продаж 48.93
- Актуальне
- Важливе