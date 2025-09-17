Трамп прибув до Великої Британії: протестувальники висвітили на Віндзорському замку його проєкції з Епштейном

Про це повідомили Reuters та Sky News.

Цей візит Трампа до Британії є другим державним, під час якого країни мають підписати 2 інвестиційні угоди.

"Мої стосунки з Великою Британією дуже хороші, і Чарльз, як ви знаєте, який зараз король, – мій друг… Всі з нетерпінням чекають цього. У вас будуть найкращі фотографії", – сказав американський лідер журналістам на борту літака.

Сьогодні Трамп має зустрітися з королем Чарльзом у Віндзорському замку.

Однак під час того, як глава Білого дому прямував до резиденції посла США в Лондоні, – протестувальники висвітили на Віндзорському замку його фото з Джеффрі Епштейном, звинуваченого в сексуальних злочинах.

Поліція повідомила: після цього інциденту заарештували 4 людей за "підозрою у зловмисних комунікаціях".

????BREAKING: Donald Trump with Jeffrey Epstein has been projected onto Windsor Castle as the U.S. President arrives for his second state visit of the UK. pic.twitter.com/lyjQQRGv7k — World Source News 24/7 (@Worldsource24) September 16, 2025