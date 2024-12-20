Кошти Євросоюзу допоможуть Україні майже повністю закрити дефіцит бюджету у 2025 році, - фон дер Ляєн
Європейський Союз у 2025 році надасть Україні понад €30 млрд підтримки. Це дозволить майже повністю покрити фінансовий дефіцит українського бюджету
Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на прес-конференції по завершенню саміту ЄС у Брюсселі 18 грудня, передає Європейська правда.
Фон дер Ляєн нагадала, що наступного року Київ отримуватиме кошти від Євросоюзу у рамках програми Українського фонду (Ukraine Facility), а також – спільної ініціативи з G7 щодо використання надзвичайних доходів від заморожених активів РФ на користь України.
"2025 рік буде вирішальним роком… Маємо переконатися, що Україна переможе, та поставити Україну у позицію сили. Європа вже надала Україні майже €130 млрд (допомоги). І ми забезпечили економічну та фінансову стабільність (України) до кінця 2025 року – це хороша новина. З Ukraine Facility та нашою спільною з G7 позикою, ми навіть покриваємо більшість українського фінансового дефіциту у 2025 році. Це – велике досягнення", - зазначила фон дер Ляєн.
За її словами, це "дає Україні більше фіскальних можливостей для того, щоб закупити таку необхідну воєнну техніку".
Про Ukraine Facility
Ukraine Facility – інструмент, що передбачає можливість отримання Україною у 2024-2027 рр. фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму €50 млрд. З них на бюджетну підтримку буде спрямовано €38,27 млрд, в інвестиційний фонд – €6,97 млрд, на технічну та адміністративну підтримку – €4,76 млрд.
- 20 березня Єврокомісія перерахувала Україні перший транш макрофінансової допомоги на €4,5 млрд з великого пакета підтримки на суму €50 млрд.
- 18 грудня Європейський Союз виділив Україні другий регулярний платіж в межах програми Ukraine Facility на €4,1 млрд.
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