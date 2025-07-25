Кожен третій словак допускає можливість приєднання до РФ, кожен сьомий - хоче цього, - опитування
Майже кожен третій громадянин Словаччини допускає можливість, що його держава може увійти в склад Росії. Водночас кожен сьомий словак хоче цього
Про це свідчать результати опитування, проведеного агентством SCIO у співпраці з порталом Rozhovory so Šimonom, пише TA3.
Так, 14% опитаних словак висловили бажання приєднатися до РФ, коли 18% – допускають таку можливість.
Також респондентам ставили питання стосовно військової нейтральності Братислави.
Майже третина опитаних (32,5%) – категорично проти такого нейтралітету, якщо це стане причиною зниження рівності життя. Натомість приблизно 15% людей виступили за нейтральність незалежно від наслідків.
За словами головного аналітика агентства SCIO Мартіна Клу, найбільше приєднання до Росії підтримують студенти та безробітні. Аналітики вважають, що ці групи найімовірніше "відображають економічну нестабільність і розчарування в поточній геополітичній орієнтації Словаччини, ніж ідеологічну спорідненість з Російською Федерацією".
Натомість до ймовірного приєднання до складу РФ та військової нейтральності більш негативно ставляться міські жителі, люди з вищою освітою та громадяни з доходом вище середнього.
- Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Європейська комісія запропонувала Братиславі гарантії щодо відмови від російського газу в обмін на підтримку 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії.
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