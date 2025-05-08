Фіцо зайшов спосіб прилетіти в Москву, попри заборону країн Балтії використовувати їхній повітряний простір

Про це повідомляє Dennikn.

Змінивши початковий маршрут через заборону Балтійських країн, Роберт Фіцо прибув до Москви. Згідно з даними радарів він пролетів через Угорщину та Румунію.

Під час візиту у премʼєр-міністра запланована зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним, а також він планує провести перемовини з головою КНР Сі Цзіньпіном. Окрім цього у Фіцо запланована розмова з президентом Бразилії Луїсом Інасіу Луло да Сілва і генсекретарем Компартії Вʼєтнаму То Ламом.

Заборона країн Балтії

Три країни Балтії – Естонія, Латвія та Литва – відмовили Роберту Фіцо у використанні їхнього повітряного простору для його рейсу до Москви. Подальший напрямок словацького урядового літака залишається невідомим.

Міністерство закордонних справ Латвії заявило, що країна не сприятиме поширенню кремлівської пропаганди. У МЗС також зазначили, що Росія перекручує історичні факти та намагається приписати собі перемогу над нацизмом, щоб обґрунтувати свою агресію та злочини, скоєні в Україні. Відомство підкреслило, що в латвійському суспільстві існує чітке розуміння неприпустимості підтримки чи заохочення російської пропаганди та героїзації воєнних злочинів.

"У звʼязку з цією ситуацією Латвія не може надати дипломатичні дозволи на політ для польотів для участі в заході в Москві 9 травня", - додали в міністерстві.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що повітряний простір країни буде закритий для польотів до Москви та з Москви на парад у п'ятницю.

"Про використання повітряного простору Естонії для польоту до Москви на парад 9 травня не може бути й мови, і Естонія не має наміру жодним чином підтримувати цей захід. Крім того, ми підкреслили нашим колегам з Європейського Союзу, що оскільки Росія є країною, яка розв’язала і продовжує війну в Європі, участь в організованих нею пропагандистських заходах має бути виключена", - сказав він.

Литва солідарно з Естонією заборонила проліт літаків прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо та президента Сербії Александара Вучича у своєму повітряному просторі під час їхнього прямування до Москви на парад.

"Рішення про обмеження поїздок у середу було прийнято з міркувань безпеки", - заявив президент Литви Гітанас Науседа.

Реакція прем'єра Словаччини

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відреагував на заборону Естонії щодо використання її повітряного простору для польотів до РФ. Його цитує TASR.

Фіцо назвав це навмисною спробою зірвати його візит до Москви, зазначивши, що Словаччина має цілорічний дозвіл на використання естонського повітряного простору для урядових літаків.

"Звичайно, це свідома спроба зірвати мій візит до Москви з нагоди офіційних урочистостей з нагоди 80-ї річниці закінчення Другої світової війни. (...) Це надзвичайно руйнує всю нашу програму, це все ускладнює, тому що ми вже не зможемо бути завтра ввечері, 8 травня, в Москві в узгоджений час", - зазначив прем'єр.

Він заявив, що вживатимуть необхідних дій, щоб знайти альтернативний маршрут, який дозволив би йому прибути в Москву 9 травня для участі у покладанні вінків до могили Невідомого солдата. Також у Фіцо заплановані чотири "надзвичайно важливі" двосторонні зустрічі.

Раніше повідомлялося, що на 9 травня у Москві в прем'єра Словаччини заплановані двосторонні зустрічі з лідером Кремля Володимиром Путіним, головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном, президентом Бразилії Лулою да Сільва, генеральним секретарем Комуністичної партії В’єтнаму То Ламом.

7 травня Латвія та Литва не дозволили літаку президента Сербії Александра Вучича пролетіти через їхню територію до Москви на парад 9 травня. Через це літак змінив маршрут і полетів через Азербайджан, однак змушений був здійснити посадку в Баку.



