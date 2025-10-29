Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Країни ЄС у спільній заяві засудили порушення повітряного простору Литви метеокулями з Білорусі

Країни ЄС у спільній заяві засудили порушення повітряного простору Литви метеокулями з Білорусі

Катерина Ганжа
29 жовтня, 2025 середа
18:01
Світ прапор, Євросоюз

Європейський Союз засуджує провокативні дії Білорусі щодо проникнення метеорологічних куль у повітряний простір Литви і вважає подібні дії бажанням залякати громадян держав Євросоюзу

Зміст

Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на заяву, підписану високою представницею ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Каєю Каллас від 29 жовтня.

В Євросоюзі переконані, що надсилаючи несанкціоновані об’єкти в повітряний простір ЄС, Білорусь має за мету залякування європейців.

"Європейський Союз рішуче засуджує постійні та провокативні дії Білорусі проти ЄС та його держав-членів, які є неприйнятними та суперечать попереднім заявам Лукашенка про прагнення до поліпшення відносин з Європейським Союзом", - йдеться у тексті заяви.

У документі відзначається, що проникнення метеорологічних куль у повітряний простір Литви з території Білорусі, що призвело до порушення сотень авіарейсів і значних збитків, "створює ризики дестабілізації держави-члена ЄС та має на меті залякати європейських громадян, становлячи прямі загрози цивільній авіації".

"Ці кулі – не лише засіб контрабанди, а частина ширшої цілеспрямованої гібридної кампанії, яка також включає державне сприяння нелегальному переправленню мігрантів. Усі ці дії мають негайно припинитися", - переконані у ЄС.

Євросоюз закликає білоруський режим без зволікань вжити ефективних заходів для контролю свого повітряного простору.

"Санкції проти білоруського режиму вже запроваджено, і ЄС готовий вжити додаткових відповідних заходів, якщо такі дії триватимуть. Європейський Союз не допустить жодних гібридних кампаній, спрямованих проти нього самого чи будь-якої його держави-члена", - наголошується в заяві.

  • 24 жовтня Литва закривала два найбільші аеропорти та призупиняла роботу пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю після того, як на її територію занесло гелієві метеокулі. Це був третій подібний інцидент у країні за останній місяць.
  • 26 жовтня президент Литви Гітанас Науседа закликав уряд розглянути можливість повного закриття кордону з Білоруссю та обмеження транзиту до російського Калінінграда через зростання загрози потрапляння до країни контрабанди і порушення роботи литовських аеропортів. 
  • 27 жовтня, Литва оголосила про закриття кордону з Білоруссю, через регулярні порушення з її боку повітряного простору, які Вільнюс вважає гібридними атаками.
  • 29 жовтня повідомлялося, що пункти пропуску на кордоні між Литвою та Білоруссю залишатимуться закритими для більшості мандрівників до кінця листопада у відповідь на нещодавні порушення литовського повітряного простору метеокулями контрабандистів. 
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ запустила безпілотники по території України: ситуація ввечері 29 жовтня
19:40
Ексклюзив
У Покровську росіяни використовують тактику малих котлів, - військовий експерт Снєгирьов
19:25
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
"В тумани і дощі росіян буде складніше виявити": 63 ОМБр про особливості боїв восени
19:25
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:54
Оновлено
Володимир Кудрицький в суді
Кудрицького взяли під варту на 60 діб із можливістю внесення застави у 13,7 млн грн
18:38
Ексклюзив
Білий Дім
Ситуація із шатдауном виглядає критично, - очільник Українсько-Американського дому Шеремета
18:34
наркотики
Німеччина екстрадувала до України підозрюваного у виробництві та збуті психотропів
18:31
Костянтин Єлісєєв
Трамп не піде на нову зустріч з Путіним, якщо не буде домовленості про припинення вогню, - дипломат Єлісєєв
18:21
Долари
Nvidia стала першою компанією у світі з ринковою вартістю $5 трлн
18:02
OPINION
"Тисяча порізів" на Дніпровському напрямку: що стоїть за активізацією окупантів і навіщо ворог створює ілюзію прориву
18:01
Оновлено
Міністр оборони Бельгії пообіцяв "зрівняти Москву із землею", якщо Путін випустить ракету по Брюсселю. В посольстві РФ відреагували
17:57
Аналітика
Ізраїльський аеростат HAAS
Чи захистять аеростати наше небо?
17:54
Ексклюзив
Валентин Манько
У Генштабі поки не встановили, чи карти, оприлюднені полковником Маньком є "з обмеженим доступом"
17:13
Пресреліз
Костянтин Жеваго
Апеляційний суд міста Париж відмовив НАБУ та САП в екстрадиції Костянтина Жеваго з Французької Республіки
17:06
Ексклюзив
Нова торговельна угода з ЄС: українським виробникам доведеться знижувати ціни на масло, аби в Україну не зайшов імпорт
17:02
Генштаб, ЗСУ, фронт
З початку доби на фронті зафіксували 122 бої: найгарячіше – на Покровському напрямку
16:50
фейк
"Поліція затримала двох українських біженців за крадіжку цінностей з Лувру": ЦПД попередив про новий фейк РФ
16:46
Кирило Дмитрієв
РФ та США близькі до "дипломатичного вирішення": Дмітрієв заявив, що війна в Україні може припинитися протягом року
16:21
Оновлено
Андрій Ярмоленко та Валерій Бондар (ліворуч), Шахтар - Динамо
Кубок України: розклад та результати матчів 1/8 фіналу
16:14
Литва білорусь кордон
Литва залишить кордон із Білоруссю закритим до 30 листопада через інциденти з повітряними кулями
16:12
Купʼянськ
"Будь-які заяви про оточення є вигадкою": Угруповання Обʼєднаних сил про слова Путіна щодо ситуації в Купʼянську
16:01
Геннадій Труханов
"Масштаби стихійного лиха перевищили можливості будь-якої системи": Труханов прокоментував отримання підозри
16:00
OPINION
Про гнучкість і керованість: що не так з курсовою стабільністю
15:50
Ексклюзив
Європейський парламент
У деяких аспектах ЄС необхідно відмовитися від принципу одностайності, - депутат Європарламенту Жалімас
15:49
ядерна торпеда "Посейдон"
У РФ провели випробування підводного апарата "Посейдон", який нібито неможливо перехопити
15:33
Ексклюзив
комплекс ППО Terrahawk Paladin
Контроль неба - ключ до безпеки України, - Іонова
15:27
Санае Такаїчі під час зустрічі з Дональдом Трампом
Прем’єрка Японії Такаїчі відхилила прохання США про заборону імпорту російських енергоносіїв, - Reuters
15:24
Ексклюзив
борошно
Україна може експортувати в ЄС 30 тис. тонн борошна. Як це позначиться на цінах в Україні
15:12
винищувачі МіГ-29
Польські винищувачі перехопили розвідувальний літак РФ, що летів над Балтійським морем
14:51
Огляд
міжнародний огляд
Наплив нових українських біженців викликає негативну реакцію в Берліні й Варшаві, а Україна планує розпочати обмежений експорт зброї у листопаді. Акценти світових ЗМІ 29 жовтня
14:28
У Третьому корпусі розповіли, як військовим повернутися на службу після СЗЧ і уникнути суворого покарання
14:24
Партнерський матеріал
ІХ Український Жіночий конгрес
Сміливість бути першими: у Києві відбувся ІХ Український Жіночий конгрес 
14:03
OPINION
Місію провалено. Як головна переговорна зірка Росії Кіріл Дмітрієв не досяг скасування санкцій проти РФ?
13:44
Нафтобаза
Дрони масовано атакували РФ: зупинено роботу більше 10 аеропортів, - ЗМІ
13:30
Українські воїни знищили російський прапор на стелі "Покровськ", - DeepState
13:01
нафта танкер корабель
Танкер з роснафтою, що прямував до Індії, змінив курс після санкцій США, - Bloomberg
12:57
Ексклюзив
Анатолій Храпчинський
У Москві розташовані два критично важливих підприємства, які потребують знищення, - офіцер ПС у резерві Храпчинський
12:56
віце-президент США Джей Ді Венс
Венс визнав, що почав із Зеленським з чистого аркуша і змінив ставлення до війни в Україні
12:40
Дональд Трамп
Трамп запросив до США лідерів Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану та Туркменістану, - Reuters
12:34
Український Крим під російською окупацією
Безпілотники СБУ завдали ударів по двох нафтобазах у Криму, - ЗМІ
Більше новин
