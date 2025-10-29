Країни ЄС у спільній заяві засудили порушення повітряного простору Литви метеокулями з Білорусі

Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на заяву, підписану високою представницею ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Каєю Каллас від 29 жовтня.

В Євросоюзі переконані, що надсилаючи несанкціоновані об’єкти в повітряний простір ЄС, Білорусь має за мету залякування європейців.

"Європейський Союз рішуче засуджує постійні та провокативні дії Білорусі проти ЄС та його держав-членів, які є неприйнятними та суперечать попереднім заявам Лукашенка про прагнення до поліпшення відносин з Європейським Союзом", - йдеться у тексті заяви.

У документі відзначається, що проникнення метеорологічних куль у повітряний простір Литви з території Білорусі, що призвело до порушення сотень авіарейсів і значних збитків, "створює ризики дестабілізації держави-члена ЄС та має на меті залякати європейських громадян, становлячи прямі загрози цивільній авіації".

"Ці кулі – не лише засіб контрабанди, а частина ширшої цілеспрямованої гібридної кампанії, яка також включає державне сприяння нелегальному переправленню мігрантів. Усі ці дії мають негайно припинитися", - переконані у ЄС.

Євросоюз закликає білоруський режим без зволікань вжити ефективних заходів для контролю свого повітряного простору.

"Санкції проти білоруського режиму вже запроваджено, і ЄС готовий вжити додаткових відповідних заходів, якщо такі дії триватимуть. Європейський Союз не допустить жодних гібридних кампаній, спрямованих проти нього самого чи будь-якої його держави-члена", - наголошується в заяві.