Країни ЄС у спільній заяві засудили порушення повітряного простору Литви метеокулями з Білорусі
Європейський Союз засуджує провокативні дії Білорусі щодо проникнення метеорологічних куль у повітряний простір Литви і вважає подібні дії бажанням залякати громадян держав Євросоюзу
Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на заяву, підписану високою представницею ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Каєю Каллас від 29 жовтня.
В Євросоюзі переконані, що надсилаючи несанкціоновані об’єкти в повітряний простір ЄС, Білорусь має за мету залякування європейців.
"Європейський Союз рішуче засуджує постійні та провокативні дії Білорусі проти ЄС та його держав-членів, які є неприйнятними та суперечать попереднім заявам Лукашенка про прагнення до поліпшення відносин з Європейським Союзом", - йдеться у тексті заяви.
У документі відзначається, що проникнення метеорологічних куль у повітряний простір Литви з території Білорусі, що призвело до порушення сотень авіарейсів і значних збитків, "створює ризики дестабілізації держави-члена ЄС та має на меті залякати європейських громадян, становлячи прямі загрози цивільній авіації".
"Ці кулі – не лише засіб контрабанди, а частина ширшої цілеспрямованої гібридної кампанії, яка також включає державне сприяння нелегальному переправленню мігрантів. Усі ці дії мають негайно припинитися", - переконані у ЄС.
Євросоюз закликає білоруський режим без зволікань вжити ефективних заходів для контролю свого повітряного простору.
"Санкції проти білоруського режиму вже запроваджено, і ЄС готовий вжити додаткових відповідних заходів, якщо такі дії триватимуть. Європейський Союз не допустить жодних гібридних кампаній, спрямованих проти нього самого чи будь-якої його держави-члена", - наголошується в заяві.
- 24 жовтня Литва закривала два найбільші аеропорти та призупиняла роботу пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю після того, як на її територію занесло гелієві метеокулі. Це був третій подібний інцидент у країні за останній місяць.
- 26 жовтня президент Литви Гітанас Науседа закликав уряд розглянути можливість повного закриття кордону з Білоруссю та обмеження транзиту до російського Калінінграда через зростання загрози потрапляння до країни контрабанди і порушення роботи литовських аеропортів.
- 27 жовтня, Литва оголосила про закриття кордону з Білоруссю, через регулярні порушення з її боку повітряного простору, які Вільнюс вважає гібридними атаками.
- 29 жовтня повідомлялося, що пункти пропуску на кордоні між Литвою та Білоруссю залишатимуться закритими для більшості мандрівників до кінця листопада у відповідь на нещодавні порушення литовського повітряного простору метеокулями контрабандистів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.78 Купівля 41.78Продаж 42.27
- EUR Купівля 48.63Продаж 49.28
- Актуальне
- Важливе