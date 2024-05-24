Кремль приховує справжні причини звільнень керівництва міноборони РФ, - ISW
Кремль, ймовірно, використовує звинувачення в корупції, як виправдання для приховування справжніх причин звільнення керівництва міністерства оборони РФ
Про це повідомляє Інститут вивчення війни.
Зазначається, що такими звинуваченнями Кремль приховує справжні причини звільнення конкретних людей, які втратили довіру в російському міністерстві оборони.
Після арешту заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова 24 квітня було заарештовано 5 високопоставлених чиновників міноборони Росії та колишніх військових командирів. Водночас російське інсайдерське джерело стверджувало, що ще 6 чиновників планують піти у відставку слідом за колишнім міністром оборони Росії Сергієм Шойгу.
Російські пропагандисти також стверджують, що міноборони РФ звільнило командувача 20-ї загальновійськової армії (Московський військовий округ) генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова. Проте ISW не може підтвердити це, але заяви про його відставку привертають увагу, оскільки це буде перше звільнення офіцера, який активно командує російськими військами в Україні, в рамках нещодавньої хвилі звільнень.
- 1 травня повідомлялось, що корупція у російському міністерстві оборони була одним із чинників низької ефективності Росії, особливо на початку повномасштабного вторгнення в Україну.
- 23 травня у Росії затримали начальника головного управління зв’язку генерал-лейтенанта Вадима Шамаріна, він також є заступником начальника генштабу РФ Герасимова. Його арештували за хабарництво.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.72 Купівля 39.72Продаж 40.21
- EUR Купівля 42.93Продаж 43.7
- Актуальне
- Важливе