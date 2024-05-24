Кремль приховує справжні причини звільнень керівництва міноборони РФ, - ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Зазначається, що такими звинуваченнями Кремль приховує справжні причини звільнення конкретних людей, які втратили довіру в російському міністерстві оборони.

Після арешту заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова 24 квітня було заарештовано 5 високопоставлених чиновників міноборони Росії та колишніх військових командирів. Водночас російське інсайдерське джерело стверджувало, що ще 6 чиновників планують піти у відставку слідом за колишнім міністром оборони Росії Сергієм Шойгу.

Російські пропагандисти також стверджують, що міноборони РФ звільнило командувача 20-ї загальновійськової армії (Московський військовий округ) генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова. Проте ISW не може підтвердити це, але заяви про його відставку привертають увагу, оскільки це буде перше звільнення офіцера, який активно командує російськими військами в Україні, в рамках нещодавньої хвилі звільнень.