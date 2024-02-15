Кремль створює умови для можливої дестабілізації Молдови, - ISW

Про це пише Інститут вивчення війни.

"Кремль проводить інформаційні операції проти Молдови, дуже схожі на ті, які Кремль використовував перед вторгненням в Україну у 2014 і 2022 роках, імовірно, щоб встановити умови, щоб виправдати можливу майбутню ескалацію Росії проти Молдови", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров відповів на запитання щодо придністровського конфлікту, що Сполучені Штати та Європейський Союз контролюють уряд Молдови.

Той факт, що Лавров продовжує свої наративи свідчить про те, що Кремль організовує ширші зусилля в інформаційному просторі.

Інші офіційні особи міністерства закордонних справ Росії, в тому числі речниця Марія Захарова, раніше заявляли, що молдовська влада намагається економічно "задушити" Придністров'я, перешкоджає дипломатичному вирішенню придністровського конфлікту і стикається з широким внутрішнім невдоволенням політикою молдовського уряду.

"Терміни можливої ​​російської гібридної операції в Молдові невідомі, але Кремль створює інформаційні умови, щоб це стало можливим найближчим часом", - додали аналітики.