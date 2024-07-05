Кулеба обговорив двосторонні відносини з новим головою МЗС Британії Леммі

Про це Дмитро Кулеба повідомив у соцмережі X.

"Щойно розмовляв з новопризначеним міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі і привітав його з тим, що він очолив британську дипломатію. Я вдячний своєму колезі за підтвердження непохитної підтримки України з боку Великої Британії в усіх сферах", - написав Кулеба.

Міністри обговорили наступні кроки у двосторонніх відносинах між країнами та майбутній саміт НАТО у Вашингтоні.

Також за словами Дмитра Кулеби, Девід Леммі прийняв його запрошення відвідати Україну.

Що відомо про нового очільника МЗС Великої Британії

Сьогодні, 5 липня, у Сполученому Королівстві призначили уряд, зокрема нових глав міноборони, МЗС та МВС. На посаду міністра закордонних справ призначили Девіда Леммі, якого у 2000 році обрали депутатом від Лейбористської партії. Із 2001 по 2010 роки політик обіймав посаду міністра лейбористського уряду, а в 2008 році став таємним радником.

Зауважимо, що 4 липня у Великій Британії відбулися дострокові вибори, на який лейбористи перемогли Консервативну партію, яка перебувала при владі в країні з 2010 року.

Ріші Сунак визнав свою поразку у парламентських виборах Великої Британії й привітав лідера лейбористів Кіра Стармера з перемогою до оголошення офіційних результатів.