Кулеба обговорив двосторонні відносини з новим головою МЗС Британії Леммі
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з новопризначеним міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі, під час якої обговорили двосторонні відносини
Про це Дмитро Кулеба повідомив у соцмережі X.
"Щойно розмовляв з новопризначеним міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі і привітав його з тим, що він очолив британську дипломатію. Я вдячний своєму колезі за підтвердження непохитної підтримки України з боку Великої Британії в усіх сферах", - написав Кулеба.
Міністри обговорили наступні кроки у двосторонніх відносинах між країнами та майбутній саміт НАТО у Вашингтоні.
Також за словами Дмитра Кулеби, Девід Леммі прийняв його запрошення відвідати Україну.
Що відомо про нового очільника МЗС Великої Британії
Сьогодні, 5 липня, у Сполученому Королівстві призначили уряд, зокрема нових глав міноборони, МЗС та МВС. На посаду міністра закордонних справ призначили Девіда Леммі, якого у 2000 році обрали депутатом від Лейбористської партії. Із 2001 по 2010 роки політик обіймав посаду міністра лейбористського уряду, а в 2008 році став таємним радником.
Зауважимо, що 4 липня у Великій Британії відбулися дострокові вибори, на який лейбористи перемогли Консервативну партію, яка перебувала при владі в країні з 2010 року.
Ріші Сунак визнав свою поразку у парламентських виборах Великої Британії й привітав лідера лейбористів Кіра Стармера з перемогою до оголошення офіційних результатів.
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