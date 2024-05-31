Кулеба провів телефонну розмову з Блінкеном: про що говорили

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

"Я говорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і привітав нещодавнє рішення США, яке дозволить Україні краще захищатися від російських атак. Це своєчасний крок у правильному напрямку", - наголосив Кулеба.

Окрім цього, сторони обговорили останні кроки, зроблені для забезпечення постачання додаткових систем Patriot в Україну.

"Команди президентів Зеленського та Байдена працюють на всіх рівнях для якнайшвидшого вирішення цього питання", - додав очільник українського зовнішньополітичного відомства.

Також, як стверджує Кулеба, розмова була зосереджена на підготовці до майбутнього Саміту миру у Швейцарії та Саміту НАТО у Вашингтоні.