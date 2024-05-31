Кулеба провів телефонну розмову з Блінкеном: про що говорили
У п'ятницю, 31 травня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, під час якої подякував йому за дозвіл бити американською зброєю по території Росії
Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.
"Я говорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і привітав нещодавнє рішення США, яке дозволить Україні краще захищатися від російських атак. Це своєчасний крок у правильному напрямку", - наголосив Кулеба.
Окрім цього, сторони обговорили останні кроки, зроблені для забезпечення постачання додаткових систем Patriot в Україну.
"Команди президентів Зеленського та Байдена працюють на всіх рівнях для якнайшвидшого вирішення цього питання", - додав очільник українського зовнішньополітичного відомства.
Також, як стверджує Кулеба, розмова була зосереджена на підготовці до майбутнього Саміту миру у Швейцарії та Саміту НАТО у Вашингтоні.
- 31 травня держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що президент Джо Байден таємно дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах на території Росії американською зброєю. Український лідер Володимир Зеленський заявив, що відповідний меседж був зі сторони Штатів та назвав таку дію союзника "кроком уперед". Водночас представник Ради нацбепеки США прокоментував межі РФ, на які поширюється американський дозвіл.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.47 Купівля 40.47Продаж 41.1
- EUR Купівля 43.8Продаж 44.7
- Актуальне
- Важливе