Кулеба відвідає Китай: які головні теми перемовин
23-25 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає Китай на запрошення міністра закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства закордонних справ України.
Як зазначено в повідомленні, під час зустрічей і переговорів у рамках візиту заплановано обмін думками щодо актуального стану та перспектив розвитку двосторонніх відносин.
Головною темою обговорень стане пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Китаю у досягненні сталого і справедливого миру.
- У лютому Китай опублікував документ із позицією щодо "політичного врегулювання" війни Росії проти України. Пекін закликав поважати суверенітет усіх країн, припинити вогонь, розпочати переговори, розв'язати гуманітарну кризу, захистити цивільних і військовополонених.
- 29 березня речник МЗС Китаю Лінь Цзянь заявив, що Пекін намагається відігравати конструктивну роль у припиненні вогню та політичному врегулюванні "кризи" в Україні
- 20 березня в Москві відбулася зустріч лідера Китаю Сі Цзіньпіна з президентом РФ Володимиром Путіним, де поміж іншого обговорювали й "мирний план" Китаю
- У квітні Китай закликав Європу підтримати його "мирний план" щодо України
- Під час пресконференції за підсумками другого дня Глобального саміту миру 16 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би, щоб Китай був другом України
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