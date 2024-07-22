Кулеба відвідає Китай: які головні теми перемовин

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

Як зазначено в повідомленні, під час зустрічей і переговорів у рамках візиту заплановано обмін думками щодо актуального стану та перспектив розвитку двосторонніх відносин.

Головною темою обговорень стане пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Китаю у досягненні сталого і справедливого миру.