Кулеба заявив, що не вважає Орбана і Сіярто проросійськими політиками

Про це повідомляє угорський портал Telex.

Дмитра Кулебу попросили прокоментувати наратив про проросійські погляди Петера Сіярто та Віктора Орбана.

"Якби це підтвердилося, це означало б великі проблеми як для ЄС, так і для Угорщини. Але я думаю, що вони налаштовані проугорськи. Якби вони були проросійськими, то Петер не заявив би на нинішній зустрічі, що поважає територіальну цілісність і суверенітет України", – сказав очільник МЗС України.