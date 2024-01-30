Кулеба заявив, що не вважає Орбана і Сіярто проросійськими політиками
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та очільник МЗС Петер Сіярто - це не проросійські, а проугорські політики
Про це повідомляє угорський портал Telex.
Дмитра Кулебу попросили прокоментувати наратив про проросійські погляди Петера Сіярто та Віктора Орбана.
"Якби це підтвердилося, це означало б великі проблеми як для ЄС, так і для Угорщини. Але я думаю, що вони налаштовані проугорськи. Якби вони були проросійськими, то Петер не заявив би на нинішній зустрічі, що поважає територіальну цілісність і суверенітет України", – сказав очільник МЗС України.
- У понеділок, 29 січня, до України прибув міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто для зустрічі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком та очільником МЗС Дмитром Кулебою.
- Перемовини були націлені на нормалізацію українсько-угорських відносин. Усі деталі читайте тут.
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