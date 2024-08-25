Латвія посилила контроль товарів з РФ та Білорусі у пунктах прикордонного контролю

Про це повідомляє Delfi.

Так, посилені перевірки проводитимуться з метою обмеження ризиків для здоров’я людей і тварин, а також у разі генетично модифікованих організмів для навколишнього середовища.

Відповідне рішення було ухвалено за розпорядженням головного продовольчо-ветеринарного інспектора на основі оцінки результатів контролю за період з 1 квітня по 31 липня 2024 року.

"Ці результати показали, що на пункти прикордонного контролю, як і раніше, продовжують надходити партії продовольства та кормів російського та білоруського походження, при цьому зберігаються побоювання з приводу їхньої нешкідливості, особливо на початку нового сезону збирання врожаю", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що посилені заходи контролю діятимуть до 23 лютого 2025 року.