Латвія посилила контроль товарів з РФ та Білорусі у пунктах прикордонного контролю
Продовольчо-ветеринарна служба Латвії з 25 серпня проводитиме посилений контроль різних російських та білоруських товарів у пунктах прикордонного контролю
Про це повідомляє Delfi.
Так, посилені перевірки проводитимуться з метою обмеження ризиків для здоров’я людей і тварин, а також у разі генетично модифікованих організмів для навколишнього середовища.
Відповідне рішення було ухвалено за розпорядженням головного продовольчо-ветеринарного інспектора на основі оцінки результатів контролю за період з 1 квітня по 31 липня 2024 року.
"Ці результати показали, що на пункти прикордонного контролю, як і раніше, продовжують надходити партії продовольства та кормів російського та білоруського походження, при цьому зберігаються побоювання з приводу їхньої нешкідливості, особливо на початку нового сезону збирання врожаю", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що посилені заходи контролю діятимуть до 23 лютого 2025 року.
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