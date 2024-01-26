Латвія відкрила понад 250 справ про спроби росіян і білорусів возити підсанкційні товари через кордон
Служба державних доходів Латвії (VID) з моменту запровадження санкцій проти Росії та Білорусі розпочала понад 250 кримінальних процесів за спроби росіян і білорусів возити підсанкційні товари через кордон
Про це повідомляє Delfi.
Заступник гендиректора VID з митних питань Раймондс Зукулс заявив, що в Росію та Білорусь громадяни цих країн переважно намагаються завезти різні електротовари, електрообладнання, мережеве обладнання, автозапчастини, предмети розкоші. Натомість вивозять із Росії та РБ вироби з деревини, пальне, корми та вироби з металу.
У випадку, наприклад, з фанерою санкції намагаються обійти, змінивши країну походження товару, або змінюють код товару. У разі переміщення предметів розкоші - змінюють їхню вартість.
Зукулс зауважив, що нікуди не зникла і класична контрабанда, хоча з початку війни спостерігається зниження, що пов'язане із посиленим захистом зовнішнього кордону ЄС.
Торік латвійська митниця вилучила 7,6 млн контрабандних сигарет. Переважно їх виявляють у залізничному транспорті на кордоні з Білоруссю.
- Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський запропонував додати до нового пакету санкцій проти РФ пропозицію щодо обмеження пересування російських дипломатів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.56 Купівля 37.56Продаж 38.19
- EUR Купівля 40.91Продаж 41.84
- Актуальне
- Важливе