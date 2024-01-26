Латвія відкрила понад 250 справ про спроби росіян і білорусів возити підсанкційні товари через кордон

Про це повідомляє Delfi.

Заступник гендиректора VID з митних питань Раймондс Зукулс заявив, що в Росію та Білорусь громадяни цих країн переважно намагаються завезти різні електротовари, електрообладнання, мережеве обладнання, автозапчастини, предмети розкоші. Натомість вивозять із Росії та РБ вироби з деревини, пальне, корми та вироби з металу.

У випадку, наприклад, з фанерою санкції намагаються обійти, змінивши країну походження товару, або змінюють код товару. У разі переміщення предметів розкоші - змінюють їхню вартість.

Зукулс зауважив, що нікуди не зникла і класична контрабанда, хоча з початку війни спостерігається зниження, що пов'язане із посиленим захистом зовнішнього кордону ЄС.

Торік латвійська митниця вилучила 7,6 млн контрабандних сигарет. Переважно їх виявляють у залізничному транспорті на кордоні з Білоруссю.