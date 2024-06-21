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Латвія зобов'язала ще одну категорію росіян складати мовний іспит на право проживання в країні

21 червня, 2024 п'ятниця
08:55
Світ Латвія

20 червня сейм Латвії у третьому та остаточному читанні прийняв поправки до Закону про імміграцію, які зобов'яжуть складати іспит з латиської мови задля збереження права жити Латвії громадян Росії, на яких раніше ця вимога не поширювалася

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Про це повідомляє Delfi.

За поправки проголосували 82 депутати сейму, проти – 10, шестеро парламентаріїв у голосуванні не брали участь.

Вимоги минулих поправок поширювалися лише на громадян Росії, які отримували постійну посвідку на проживання за Імміграційним законом, який набув чинності у травні 2003 року — це трохи більш як 25 тисяч осіб. Громадян РФ, які оформили постійний ВНП за Законом "Про в'їзд і перебування в Латвійській Республіці іноземців і осіб без громадянства", що втратив 2003 року, ті правила не торкнулися. За даними Управління у справах громадянства та міграції, таких громадян РФ у країні на січень цього року було 4949 осіб. Люди старше 75 років, як і попередня група громадян РФ, будуть звільнені від складання іспиту з держмови.

Поправки до Імміграційного закону, які зобов'яжуть складати іспит і цю групу громадян РФ, подала правляча коаліція. Їхній остаточний варіант містить деякі зміни в термінах для подання документів. Наприклад, раніше крайній термін для подання документів для отримання постійної посвідки на проживання був 31 серпня 2025 року, а тепер, на пропозицію міністра внутрішніх справ Ріхардса Козловскіса, він був пересунутий на 31 жовтня 2025 року.

Громадянин РФ отримав постійну посвідку на проживання відповідно до Закону "Про перебування в'їзді іноземців та осіб без громадянства в Латвійській Республіці", то цей вид на проживання залишається дійсним до:

  • До 15 липня 2025 року, якщо Управління у справах громадянства та міграції (PMLP) до 30 червня 2025 року не отримає необхідних документів на набуття статусу постійного жителя ЄС;
  • До 17 листопада 2025 року щодо осіб, яким для запиту статусу постійного жителя ЄС потрібно отримати свідоцтво про володіння державною мовою. За умови, що PMLP до 30 червня 2025 року отримає інформацію про те, що відповідна особа до 16 червня 2025 року щонайменше один раз складала іспит з держмови та зареєструвалася на повторний іспит, який треба скласти до 30 вересня 2025 року, а PMLP не отримала до 31 жовтня 2025 року не отримало необхідних для запиту статусу постійного мешканця ЄС документів.
  • До дня, коли набуде чинності остаточне рішення на запит статусу постійного жителя ЄС, якщо подано всі необхідні для набуття цього статусу документи.

У контексті закону забезпеченням прожиткового мінімуму громадянина РФ, котрий запросив статус постійного жителя ЄС, є пенсія (розмір доходів не обумовлюється). Тобто доводити наявність інших доходів не потрібно.

До того дня, коли набуде чинності остаточне рішення про присудження статусу постійного жителя ЄС, громадянин РФ має право:

  • Перебувати у Латвії та працювати без обмежень, якщо місце проживання задекларовано у Латвійській Республіці;
  • Отримувати послуги у межах державного обов'язкового страхування здоров'я - такі, як будь-який власник постійної посвідки на проживання, який задекларував місце проживання у Латвії;
  • Отримувати ті ж послуги, що адмініструються Державним агентством соціального страхування та Державної служби зайнятості, як будь-який власник постійної посвідки на проживання, який задекларував місце проживання в Латвії. Йдеться про отримання статусу безробітного, експертизу на інвалідність, послуги зі зниження наслідків інвалідності, соціальну допомогу та послуги самоврядувань.

Латвія має намір депортувати близько 800 росіян, які не мають права на перебування в країні. Ці громадяни РФ не подали заяви на постійне або тимчасове проживання.

Теги:
Росія
Латвія
Війна з Росією
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