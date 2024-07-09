Ле Пен підозрюють у незаконному фінансуванні президентської кампанії: прокуратура розпочала розслідування

Про це повідомляє BFMTV, якому підтвердили інформацію у правоохоронних органах.

Зазначається, що судове розслідування відкрили зокрема за "фактами незаконного привласнення майна особами, які виконують державні функції" та "підробкою чи використанням підробок".

У матеріалі акцентується, що кандидатам під час виборів у Франції не можна перевищувати витрати, межа яких встановлена законом. Комісія перевіряє передвиборчі рахунки кожного кандидата на підставі рахунків-фактур з метою встановити, що вони дійсно не перевищують лімітів.

Якщо кандидати діяли згідно з правилами, держава відшкодовує частину витрат їхньої передвиборчої кампанії. У протилежному випадку - комісія може зменшити суму відшкодування й за необхідності передати справу до суду.

На такій підставі комісія повідомила прокуратурі Парижа факти стосовно передвиборчої кампанії Ле Пен у 2022 році, які можуть передбачати кримінальні злочини. Рішення розпочати судове розслідування прийняли після звіту Національної комісії з обліку кампаній та політичних фінансів у 2023 році.