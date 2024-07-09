Ле Пен підозрюють у незаконному фінансуванні президентської кампанії: прокуратура розпочала розслідування
Паризька прокуратура розпочала судове розслідування проти Марін Ле Пен за підозрою в незаконному фінансуванні президентської кампанії на виборах 2022 року
Про це повідомляє BFMTV, якому підтвердили інформацію у правоохоронних органах.
Зазначається, що судове розслідування відкрили зокрема за "фактами незаконного привласнення майна особами, які виконують державні функції" та "підробкою чи використанням підробок".
У матеріалі акцентується, що кандидатам під час виборів у Франції не можна перевищувати витрати, межа яких встановлена законом. Комісія перевіряє передвиборчі рахунки кожного кандидата на підставі рахунків-фактур з метою встановити, що вони дійсно не перевищують лімітів.
Якщо кандидати діяли згідно з правилами, держава відшкодовує частину витрат їхньої передвиборчої кампанії. У протилежному випадку - комісія може зменшити суму відшкодування й за необхідності передати справу до суду.
На такій підставі комісія повідомила прокуратурі Парижа факти стосовно передвиборчої кампанії Ле Пен у 2022 році, які можуть передбачати кримінальні злочини. Рішення розпочати судове розслідування прийняли після звіту Національної комісії з обліку кампаній та політичних фінансів у 2023 році.
- 8 липня стало відомо, що ультраправа французька партія "Національне об’єднання", фактичною лідеркою якої є Марін Ле Пен, має намір увійти до політичної групи "Патріоти за Європу" очільника угорського уряду Віктора Орбана у Європарламенті.
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