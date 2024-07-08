Партія Ле Пен прагне приєднатися до групи Орбана в Європарламенті, - Politico

Про це пише Politico.

Як зауважили два депутати Європейського парламенту від "Національного об'єднання" і один європейський посадовець, з ультраправої групи "Ідентичність і демократія" вийдуть 30 євродепутатів із Франції.

Видання підкреслює: якщо партія Ле Пен приєднається до групи Орбана, то французька сила стане найбільшою в ній. Водночас "Патріоти за Європу" матимуть 79 мандатів, і таким чином будуть третіми за розміром у Європарламенті.

За словами співрозмовників Politico, представник французької партії має очолити політичну групу угорського прем’єра, коли угорці та чехи отримають по віцепрезиденту єврогрупи.

Зазначається, що приєднання "Національного об’єднання" до "Патріотів за Європу" можуть оголосити сьогодні, 8 липня. Джерела вказали, таку новину мали розповісти раніше, але її відклали через парламентські вибори у Франції.