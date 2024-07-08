Партія Ле Пен прагне приєднатися до групи Орбана в Європарламенті, - Politico
Ультраправа французька партія "Національне об’єднання", фактичною лідеркою якої є Марін Ле Пен, має намір увійти до політичної групи "Патріоти за Європу" очільника угорського уряду Віктора Орбана у Європарламенті
Про це пише Politico.
Як зауважили два депутати Європейського парламенту від "Національного об'єднання" і один європейський посадовець, з ультраправої групи "Ідентичність і демократія" вийдуть 30 євродепутатів із Франції.
Видання підкреслює: якщо партія Ле Пен приєднається до групи Орбана, то французька сила стане найбільшою в ній. Водночас "Патріоти за Європу" матимуть 79 мандатів, і таким чином будуть третіми за розміром у Європарламенті.
За словами співрозмовників Politico, представник французької партії має очолити політичну групу угорського прем’єра, коли угорці та чехи отримають по віцепрезиденту єврогрупи.
Зазначається, що приєднання "Національного об’єднання" до "Патріотів за Європу" можуть оголосити сьогодні, 8 липня. Джерела вказали, таку новину мали розповісти раніше, але її відклали через парламентські вибори у Франції.
- 30 червня угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан, лідер ультраправої Австрійської партії свободи Герберт Кікль і експрем’єр Чехії Андрей Бабіш оголосили про створення нової правої групи в Європейському парламенті.
- 1 липня праворадикальна партія Португалії Chega ("Досить") приєднається до політичної групи "Патріоти за Європу" очільника угорського уряду Віктора Орбана у Європарламенті.
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