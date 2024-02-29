Лікарі визнали Байдена придатним до виконання всіх обов'язків президента
Президент США Джо Байден не має нових проблем зі здоров’ям та придатний до виконання посадових обов'язків
Про це за підсумками щорічного медичного огляду глави Білого дому заявив його лікар Кевін О'Коннор, повідомляє CNN.
"Президент почувається добре, і медогляд цього року не виявив жодних нових проблем. Він як і раніше придатний до служби й повністю виконує всі свої обов'язки без будь-яких винятків або послаблень", – зазначив лікар у своєму висновку.
За його словами Байден – "здоровий, активний, міцний 81-річний чоловік, який залишається придатним для успішного виконання обов'язків президента, включаючи обов'язки глави виконавчої влади, глави держави й верховного головнокомандувача".
При цьому О'Коннор послався на численних лікарів, які оглянули Байдена: "Кожен з цих фахівців незалежно переглянув карту, оглянув президента й погодився з моїми висновками й рекомендаціями".
Як зазначається, попередні обстеження показали, що у Байдена була скута хода, викликана "зношеністю" хребта. Відповідно до результатів обстеження, оприлюднених у середу, "артритні зміни залишаються від помірних до важких, але все ще не призводять до стиснення нервових корінців настільки значного, щоб потребувати будь-якого специфічного лікування".
Нещодавно Байден поскаржився на біль у лівому стегні, зауважив лікар, "що, безсумнівно, також впливає на його жорстку ходу". При цьому вона не погіршилася в минулого року.
Байден лікується від неклапанної фібриляції передсердь (порушення ритму серця), але не відчуває жодних симптомів цього захворювання. Водночас у президента проявляються "періодичні симптоми гастроезофагеального рефлюксу" – печія та дискомфорт у горлі після їди.
Минулого літа Білий дім заявив, що Байден почав використовувати апарат CPAP для лікування апное під час сну.
Під час пресбрифінгу прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр зауважила, що, на переконання лікаря, президент "не потребує когнітивного тесту", який визначає проблеми з пам’яттю, концентрацією та мисленням.
- За результатами опитування видання Wall Street Journal, більша частина виборців у США вважає поточного президента Джо Байдена занадто старим для того, щоб балотуватися на другу каденцію.
- 13 лютого стало відомо, що сенатори від демократів побоюються, що вік і стан здоров'я президента Байдена можуть коштувати їм Білого дому, однак не бажають висловлюватися публічно, оскільки він є єдиним кандидатом від їхньої партії на виборах у 2024 році.
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