Лікарі визнали Байдена придатним до виконання всіх обов'язків президента

Про це за підсумками щорічного медичного огляду глави Білого дому заявив його лікар Кевін О'Коннор, повідомляє CNN.

"Президент почувається добре, і медогляд цього року не виявив жодних нових проблем. Він як і раніше придатний до служби й повністю виконує всі свої обов'язки без будь-яких винятків або послаблень", – зазначив лікар у своєму висновку.

За його словами Байден – "здоровий, активний, міцний 81-річний чоловік, який залишається придатним для успішного виконання обов'язків президента, включаючи обов'язки глави виконавчої влади, глави держави й верховного головнокомандувача".

При цьому О'Коннор послався на численних лікарів, які оглянули Байдена: "Кожен з цих фахівців незалежно переглянув карту, оглянув президента й погодився з моїми висновками й рекомендаціями".

Як зазначається, попередні обстеження показали, що у Байдена була скута хода, викликана "зношеністю" хребта. Відповідно до результатів обстеження, оприлюднених у середу, "артритні зміни залишаються від помірних до важких, але все ще не призводять до стиснення нервових корінців настільки значного, щоб потребувати будь-якого специфічного лікування".

Нещодавно Байден поскаржився на біль у лівому стегні, зауважив лікар, "що, безсумнівно, також впливає на його жорстку ходу". При цьому вона не погіршилася в минулого року.

Байден лікується від неклапанної фібриляції передсердь (порушення ритму серця), але не відчуває жодних симптомів цього захворювання. Водночас у президента проявляються "періодичні симптоми гастроезофагеального рефлюксу" – печія та дискомфорт у горлі після їди.

Минулого літа Білий дім заявив, що Байден почав використовувати апарат CPAP для лікування апное під час сну.

Під час пресбрифінгу прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр зауважила, що, на переконання лікаря, президент "не потребує когнітивного тесту", який визначає проблеми з пам’яттю, концентрацією та мисленням.