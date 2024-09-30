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Литва передала Міжнародному кримінальному суду документи про злочини режиму Лукашенка

Юлія Юліна
30 вересня, 2024 понедiлок
15:42
Світ Олександр Лукашенко

Представники міністерства юстиції Литви передали Міжнародному кримінальному суду запит від Литовської Республіки про початок розслідування злочинів режиму Олександра Лукашенка

Зміст

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Об'єднаного перехідного кабінету з питань транзиту влади.

Так, Литва просить про розслідування злочинів проти людяності, включно з примусовою депортацією осіб, переслідуванням та іншими жорстокими діями, що суперечать основним нормам міжнародного права.

Рішення було ухвалено після того, як міністерство юстиції Литви оцінило матеріали, надані демократичною опозицією Білорусі щодо злочинів режиму проти людяності, а також зібрало достатні докази з інших джерел: неурядових організацій та інших ініціативних платформ, які фіксують злочини, збирають і зберігають докази, працюють із жертвами злочинів. Для проведення правової оцінки ситуації було залучено незалежних експертів із міжнародного права.

"Литва стала першою країною, яка скористалася своїми правами в межах Римського статуту і звернулася до Міжнародного кримінального суду, щоб розслідувати злочини проти людяності, скоєні режимом у Білорусі. Ми вдячні Раді Литви за принципове рішення та дії. Для соціально незахищених, для всіх жертв репресій це дає надію. Надію на чесність, надію на те, що зловмисники не залишаться без покарання. Винуваті мають бути притягнуті до міжнародної відповідальності, репресії - скасовані. Усі незаконно засуджені мають бути звільнені й реабілітовані", – зазначила керівниця Об'єднаного перехідного кабінету з питань транзиту влади Світлана Тихановська.

Теги:
Новини
Білорусь
Олександр Лукашенко
Литва
Кримінал
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