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Понад 2400 українських дітей було вивезено окупантами в Білорусь, - вчені зі США

16 листопада, 2023 четвер
22:05
Війна з Росією Лукашенко і Путін

Понад 2400 дітей з України віком від шести до 17 років були доставлені до 13 закладів по всій Білорусі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Про це йдеться в дослідженні Єльського університету, повідомляє Reuters.

Серед ключових висновків, викладених у 39-сторінковому звіті, було те, що дітей перевозили щонайменше з 17 міст Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. Дослідники Єльського університету описали це як постійну практику.

Понад 2000 дітей, ідентифікованих Єльським університетом, були перевезені до дитячого центру Дубрава в Мінській області Білорусі в період з вересня 2022 року по травень 2023 року, а 392 дитини були доставлені в 12 інших установ.

"Білорусь сприяла систематичним зусиллям Росії з виявлення, збору, транспортування та перевиховання українських дітей. Федеральний уряд Росії та режим Білорусі співпрацюють, щоб координувати та фінансувати переміщення дітей з окупованих територій України через Росію до Білорусі", — йдеться у звіті.

За словами дослідників, транспортування до Білорусі через територію Росії було "остаточно скоординовано" між президентом Росії Володимиром Путіним і лідером Білорусі Олександром Лукашенком.

Опинившись у Білорусі, діти пройшли військовий вишкіл та перевиховання, а Лукашенко схвалив використання державних організацій для транспортування дітей з України до Білорусі та фінансування їх транспортування, йдеться у звіті Єльського університету.

Незрозуміло, скільки дітей, ідентифікованих дослідженнями, залишаються в Білорусі.

Зазначається, що висновки Лабораторії гуманітарних досліджень Єльської школи цивільної охорони здоров’я, яка фінансується Держдепом США, є найширшими на сьогодні щодо ролі Білорусі в російській програмі переселення українських дітей.

Причетність Білорусі до депортації українських дітей

В умовах повномасштабного вторгнення РФ масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

У травні 2023 року стало відомо, що Україна розслідує можливу роль Білорусі у насильницькій депортації дітей із тимчасово окупованих територій. Відкрито кримінальне провадження. Журналісти Радіо Свобода підготували фільм-розслідування про те, як навесні 2022 року армія РФ разом із представниками угруповання "ДНР" депортували до Росії 31 українську дитину.

Про те, що частина українських дітей з окупованих територій, яких ворог вивіз "на оздоровлення" до Білорусі, не повернулася назад, повідомив російському каналу "Дождь" голова народного антикризового управління та представник об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко. Він зазначив, що вивезені діти-сироти просто "зникають". Скільки дітей так і не повернулися до України наразі не відомо.

Глава Білоруського товариства Червоного Хреста Дмитро Шевцов відреагував на таку заяву та назвав це "звинуваченнями" Білорусі. 

"Мене до глибини душі обурив той факт, що люди, гадаю, у міру своїх думок запалених, звинуватили Білорусь у тому, що ми викрадаємо дітей, які приїжджають до нас на оздоровлення. І чесно кажучи, річ у тому, що і білоруський Червоний Хрест брав у цьому - і бере, і братиме - активну участь", - сказав Шевцов.

Згодом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт голови білоруського представництва Червоного Хреста Дмитра Шевцова, який фактично зізнався у незаконній депортації українських дітей до Білорусі.

30 вересня стало відомо, що у Білорусі планують організувати відвідування представниками іноземного дипломатичного корпусу так званих місць проживання, навчання й оздоровлення викрадених з тимчасово окупованих Росією регіонів дітей. За інформацією МЗС, "відвідини" у Мінську заплановані на 4 жовтня. 

А вже 4 жовтня Міжнародний Червоний Хрест закликав білоруське відділення організації відправити у відставку голову Дмитра Шевцова.

Росія
Білорусь
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