Литва передала Україні новий пакет допомоги

Про це інформує міністерство оборони Литви.

Вказано, що в межах цього пакету допомоги Україна отримала безпілотники, генератори та розкладні ліжка для української армії.

"Підтримка України з боку Литви є безперервною. Ми допомагаємо Україні усіма можливими способами й шукаємо шляхи для збільшення нашої допомоги. Зброя та обладнання, які постачаємо ми та наші союзники, роблять вирішальний внесок у боротьбу України за свободу", - сказав міністр оборони Литви Лауринас Кащюнас.

Усього від початку повномасштабного вторгнення Росії Литва надала Україні військову допомогу на суму близько 610 мільйонів євро. З них допомога на близько 84 мільйонів євро була надана цьогоріч.