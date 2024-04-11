Литва передала Україні новий пакет допомоги
В Україну в четвер, 11 квітня, прибув новий пакет військової допомоги від Литви
Про це інформує міністерство оборони Литви.
Вказано, що в межах цього пакету допомоги Україна отримала безпілотники, генератори та розкладні ліжка для української армії.
"Підтримка України з боку Литви є безперервною. Ми допомагаємо Україні усіма можливими способами й шукаємо шляхи для збільшення нашої допомоги. Зброя та обладнання, які постачаємо ми та наші союзники, роблять вирішальний внесок у боротьбу України за свободу", - сказав міністр оборони Литви Лауринас Кащюнас.
Усього від початку повномасштабного вторгнення Росії Литва надала Україні військову допомогу на суму близько 610 мільйонів євро. З них допомога на близько 84 мільйонів євро була надана цьогоріч.
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