Литва передасть Україні 14 бронетранспортерів М113

Про це інформує литовське міністерство оборони.

Вказано, що ці бронетранспортери мають посилити спроможності української армії з розмінування. Литва передає їх безоплатно в межах Коаліції з розмінування на чолі з Ісландією, яка покликана об'єднувати та координувати існуючу та майбутню підтримки України з боку країн-донорів як у сфері бойового, так і гуманітарного розмінування.

"Передача бронетранспортерів М113 була ініційована міністерством національної оборони та збройними силами Литви у відповідь на прохання українського уряду до союзників допомогти ЗСУ у відбитті російської агресії", - додали у литовському оборонному відомстві.