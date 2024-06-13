Литва передасть Україні 14 бронетранспортерів М113
Литовський уряд погодив передачу Україні 14 бронетранспортерів М113: вони прибудуть на українську територію наприкінці тижня
Про це інформує литовське міністерство оборони.
Вказано, що ці бронетранспортери мають посилити спроможності української армії з розмінування. Литва передає їх безоплатно в межах Коаліції з розмінування на чолі з Ісландією, яка покликана об'єднувати та координувати існуючу та майбутню підтримки України з боку країн-донорів як у сфері бойового, так і гуманітарного розмінування.
"Передача бронетранспортерів М113 була ініційована міністерством національної оборони та збройними силами Литви у відповідь на прохання українського уряду до союзників допомогти ЗСУ у відбитті російської агресії", - додали у литовському оборонному відомстві.
- Раніше у рамках військової підтримки Литва передала українським військовим бронетранспортери М577, їх було доставлено 5 квітня.
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