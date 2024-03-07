Литва позбавила громадянства балерину Ілзе Лієпу за підтримку війни РФ проти України
Президент Литви Гітанас Науседа позбавив російську балерину Ілзе Лієпу громадянства його держави, оскільки артистка підтримала президента РФ Володимира Путіна та його війну проти України
Про це повідомив прессекретар президента Рідас Ясюленіс, передає LRT.
Науседа позбавив громадянства Литви, наданого як виняток, балерину Ілзе Лієпу, яка живе у Росії, а також колишнього співробітника КДБ - бізнесмена Юрія Кудімова.
Відомо, що в лютому комісія з питань громадянства пропонувала президентові позбавити обох росіян литовського громадянства.
Ідея такого рішення виникла після інтерв’ю Лієпи російським медіа. Тоді балерина засудила поведінку балтійських країн та підтримала війну Путіна проти України.
Видання зазначає, згідно із законом Литви про громадянство, особа, яка отримала литовське громадянство, може бути позбавлена його, якщо її дії загрожують інтересам безпеки країни й у разі того, коли вона публічно підтримує державу, яка становить загрозу інтересам безпеки Литви чи іншим членам ЄС або їх союзникам.
- 15 вересня минулого року Науседа підписав декрет, яким скасував громадянство, надане фігуристці Маргариті Дробязко як виняток.
- 13 листопада міністерство внутрішніх справ Литви зобов'язало департамент міграції почати процедуру позбавлення громадянства Ілзе Лієпи у зв'язку з публічними заявами балерини щодо підтримки війни РФ проти України.
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