Литва продовжила тимчасовий захист для українських біженців ще на рік
Уряд Литви, у середу, 21 серпня, продовжив дію посвідок на тимчасове проживання для біженців з України до березня 2026 року
Про це пише LRT.
Відповідний захист досі діяв до березня 2025 року. Уряд продовжив його дію ще на рік - до 4 березня 2026 року.
За словами міністерки внутрішніх справ Агне Білотайте, відповідне рішення зменшить адміністративне навантаження на фізичних осіб та навантаження на співробітників Департаменту міграції, а також полегшить заміну посвідок на проживання, коли їх термін спливатиме.
За даними Департаменту міграції, щодня реєструється 30-40 нових заяв на отримання відповідних посвідок. Наразі понад 44,3 тисячі людей мають дійсні посвідки на проживання в Литві на підставі тимчасового захисту.
Цей механізм забезпечує українським біженцям колективний захист і дозволяє користуватися правом на проживання, роботу, житло, медичну допомогу та освіту для дітей.
- У червні цього року Рада Євросоюзу продовжила тимчасовий захист для українських біженців до 4 березня 2026 року.
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