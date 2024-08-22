Литва продовжила тимчасовий захист для українських біженців ще на рік

Про це пише LRT.

Відповідний захист досі діяв до березня 2025 року. Уряд продовжив його дію ще на рік - до 4 березня 2026 року.

За словами міністерки внутрішніх справ Агне Білотайте, відповідне рішення зменшить адміністративне навантаження на фізичних осіб та навантаження на співробітників Департаменту міграції, а також полегшить заміну посвідок на проживання, коли їх термін спливатиме.

За даними Департаменту міграції, щодня реєструється 30-40 нових заяв на отримання відповідних посвідок. Наразі понад 44,3 тисячі людей мають дійсні посвідки на проживання в Литві на підставі тимчасового захисту.

Цей механізм забезпечує українським біженцям колективний захист і дозволяє користуватися правом на проживання, роботу, житло, медичну допомогу та освіту для дітей.