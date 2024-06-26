Литва спрямує 0,25% ВВП на підтримку України
Литва виділить не менш ніж 0,25% свого ВВП на оборонну й безпекову підтримку України
Про це заявив президент Литовської Республіки Гітанас Науседа.
Він розповів, що на засіданні державної ради оборони сьогодні, 26 червня, у Литві домовилися спрямувати "не менше 0,25% ВВП на підтримку безпеки та оборони України".
"Литва продовжуватиме твердо стояти з Україною до перемоги. Ми завжди будемо підтримувати свободу", - наголосив Науседа.
- 17 травня Литва оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, у який увійшли боєприпаси, антидрони, безпілотники, генератори та інше обладнання.
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