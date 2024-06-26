Литва спрямує 0,25% ВВП на підтримку України

Про це заявив президент Литовської Республіки Гітанас Науседа.

Він розповів, що на засіданні державної ради оборони сьогодні, 26 червня, у Литві домовилися спрямувати "не менше 0,25% ВВП на підтримку безпеки та оборони України".

"Литва продовжуватиме твердо стояти з Україною до перемоги. Ми завжди будемо підтримувати свободу", - наголосив Науседа.