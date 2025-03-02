Литва виділяє €20 млн на закупівлю у Києва зброї для ЗСУ

Про це повідомила пресслужба міністерства оборони Литви.

"Литва й надалі інвестуватиме кошти в оборонну промисловість України, закуповуючи озброєння для українських військових в Україні. На ці цілі виділено суму 20 мільйонів євро, яка продовжуватиме зростати", - йдеться у повідомленні.



У литовському відомстві зазначили, що прагнуть до ще тіснішої співпраці з Україною у військовій сфері. Проте список зброї, придбаної в України, там не розголошують з міркувань безпеки.

Найближчим часом у Вільнюсі мають відбутися спільні зустрічі представників Литви та України, на яких обговорюватимуться деталі виконання угоди.

За словами міністерки оборони Довіле Шакалене, потенціал оборонної промисловості України відрізняється високим рівнем експертизи. Дослідження в цій сфері проводяться з урахуванням використання зброї на полі бою, додала вона. На її думку, українська оборонна промисловість має потенціал "стати гравцем світового класу".