Литва виділяє €20 млн на закупівлю у Києва зброї для ЗСУ
Литва інвестує в оборонну промисловість України й закупить у Києва зброю на 20 мільйонів євро, яку планують передати Збройним Силам України
Про це повідомила пресслужба міністерства оборони Литви.
"Литва й надалі інвестуватиме кошти в оборонну промисловість України, закуповуючи озброєння для українських військових в Україні. На ці цілі виділено суму 20 мільйонів євро, яка продовжуватиме зростати", - йдеться у повідомленні.
У литовському відомстві зазначили, що прагнуть до ще тіснішої співпраці з Україною у військовій сфері. Проте список зброї, придбаної в України, там не розголошують з міркувань безпеки.
Найближчим часом у Вільнюсі мають відбутися спільні зустрічі представників Литви та України, на яких обговорюватимуться деталі виконання угоди.
За словами міністерки оборони Довіле Шакалене, потенціал оборонної промисловості України відрізняється високим рівнем експертизи. Дослідження в цій сфері проводяться з урахуванням використання зброї на полі бою, додала вона. На її думку, українська оборонна промисловість має потенціал "стати гравцем світового класу".
- 19 лютого міністерство оборони Литви оголосило про передачу нового пакета військової допомоги для Збройних Сил України.
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