Вантажівки й тепловізори: Україна отримала від Литви новий пакет військової допомоги

Про це повідомила пресслужба литовського міноборони.

Зазначається, що до України прибула нова партія вантажівок, тепловізійних прицілів та іншого обладнання.

У литовському відомстві додали, що сума наданого Україні пакета становить 80 млн доларів і відповідає найнагальнішим потребам України. Очікується, що цьогоріч військова підтримка ЗСУ від Литви сягне 1 мільярда євро.

Також у міноборони Литви розповіли, що цьогоріч основними напрямами підтримки України планують зробити нагальні потреби (протиповітряна оборона, боєприпаси, безпілотники, протидія дронам) з одночасним розвитком оборонної промисловості Литви, а також підтримку оборонної промисловості України шляхом фінансування вітчизняних озброєнь.