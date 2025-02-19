Вантажівки й тепловізори: Україна отримала від Литви новий пакет військової допомоги
Міністерство оборони Литви в середу, 19 лютого, оголосило про передачу нового пакета військової допомоги для Збройних Сил України
Про це повідомила пресслужба литовського міноборони.
Зазначається, що до України прибула нова партія вантажівок, тепловізійних прицілів та іншого обладнання.
У литовському відомстві додали, що сума наданого Україні пакета становить 80 млн доларів і відповідає найнагальнішим потребам України. Очікується, що цьогоріч військова підтримка ЗСУ від Литви сягне 1 мільярда євро.
Також у міноборони Литви розповіли, що цьогоріч основними напрямами підтримки України планують зробити нагальні потреби (протиповітряна оборона, боєприпаси, безпілотники, протидія дронам) з одночасним розвитком оборонної промисловості Литви, а також підтримку оборонної промисловості України шляхом фінансування вітчизняних озброєнь.
- Наприкінці січня в Україну прибули безпілотники литовських виробників, а також тепловізори та п’ятитонні телескопічні навантажувачі.
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