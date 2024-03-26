Литва запропонувала ЄС заборонити імпорт відходів та металобрухту з Росії

Про це повідомляє LRT.

За даними Міністерства навколишнього середовища Литви, Росія використовує доходи від цього імпорту для фінансування своєї війни проти України.

"Литва пропонує, щоб Єврокомісія оцінила всі варіанти на рівні ЄС і подала пропозицію призупинити імпорт відходів з Росії в ЄС або дозволити державам-членам вжити односторонніх обмежувальних заходів, - заявила заступниця постійного представника Литви при ЄС, посол Юрга Каспутіене. - Ми вважаємо, що такий імпорт сприяє фінансуванню війни Росії проти України й має бути припинений".

Зокрема, у міністерстві навколишнього середовища Литви відзначили, що в період з 2022 по 2023 рік ЄС з Росії було імпортовано чорних металів, мідних та алюмінієвих відходів та брухту на суму понад 118 мільйонів євро. Більша частина цього імпорту проходить через Литву.

Транскордонні перевезення відходів, як стверджують у міністерстві, регулюються Базельською конвенцією та Регламентом перевезення відходів, тому окремі країни-члени ЄС не можуть в односторонньому порядку заборонити або обмежити такий імпорт.