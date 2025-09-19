Лівий демократ, який може перемогти на виборах у США, посадить Трампа без будь-яких судів, - Портников

Про це в ефірі Еспресо сказав журналіст Віталій Портников.

"Трамп симпатизує авторитарним лідерам, бо сам є авторитарником, я б сказав, від волосся до п'ят. І ненавидить демократію, і ненавидить свободу слова. І просто в такій країні, як Америка, не можна швидко поставити крапку. Але я вас переконую, що ми з вами знаходимося на тому історичному етапі, коли популісти мають стати автократами", - заявив він.

Портников пояснив, чому так може відбутися.

"Уявіть собі, що республіканці програють довибори до конгресу. Яка це катастрофа для Дональда Трампа? Це дорога до імпічменту, а дорога до імпічменту - це нова дорога в суд. Уявіть собі, що він навіть не програв, а програє як кандидат-республіканець у 2029 році, що Трампу не вдасться зламати американську конституцію через коліно, що йому доведеться ставити на якогось Джей Ді Венса чи якогось іншого пристосуванця з його оточення. І цей ультраправий кандидат програє вибори президента США. Президентом стане демократ. Та ще й може лівий демократ. Ви ж бачите, що відбувається у Сполучених Штатах зараз", - зазначив журналіст.

Він додав, що переконаний в тому, що переможе лівий демократ на тлі очевидного зруйнування американської економіки і соціальної системи.

"То цей лівий демократ може посадити Трампа до в'язниці навіть без якихось судових рішень, тому що лівий демократ не буде так поважати закон, як поміркований. Він знайде можливості запроторити Трампа до в'язниці на все життя американського президента, або переконати всіх, що Трамп просто знаходиться в складному фізичному стані і запроторити його до психіатричної лікарні. Ми ж пам'ятаємо, що робили ліві радикали, коли вони приходили до влади", - сказав Портников.

На його думку, Трампу потрібно зберегти владу у Сполучених Штатах за будь-яких умов, навіть за умови зламу американської демократії

"Все, чим він буде займатися, він буде займатися зламом американської демократії. До речі, коли він говорить, що потрібно позбавити ліцензій ці телеканали, які об'єктивно висвітлюють його рух руйнівну діяльність, це багато про що говорить", - підсумував журналіст.