Лукашенко понад усе любить владу і заявою про балотування повідомив про збільшення репресій, - білоруський опозиціонер Латушко

Про це він заявив у етері Еспресо.

"Треба розуміти, що Лукашенко зробив фальстарт. Ще виборча президентська компанія не розпочалася, але він вже сказав, що буде балотуватися. Навіщо він це зробив? Він зробив певний меседж іншим, щоб вони навіть не робили жодних спроб це робити, жодного транзиту. Про що йшли дискусії? Я початково дотримувався думки, що Лукашенка зробить все, щоб залишитися при владі і це головна його мета, він у цьому житті любить понад усе владу, не Колю Лукашенка, а саме владу. Він понад життя любить владу якою володіє", - пояснив заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету.

За словами Латушка, заявою про балотування Лукашенко повідомив про збільшення утисків населення.

"Він дав суспільству зрозуміти, що будуть фактично збільшуватися репресії. Репресії набули протягом останнього часу величезного характеру, величезного масштабу тому можна передбачити, що вони зростатимуть і в день виборів Лукашенка", - розповів керівник Народного антикризового управління.

Білоруський опозиціонер припускає, що вибори можуть відбутися 23 лютого 2025 року, в так званий день захисника вітчизни: "Лукашенко хоче це зробити взимку, коли буде демотивація суспільства, влітку це буде зробити складніше".

Латушка наголошує, що Лукашенко ніби адмініструє Білорусь.

"Це як Білоруська Радянська Республіка за часів Радянського Союзу: голосують так, як потрібно Росії у військово-політичній сфері. Він повністю підпорядковується Путіну і реалізує ті завдання, які визначає для нього Путін. Фактично він грає на балансі, він хоче зберегти особисту владу, але вона базується на економічному ресурсі Російської Федерації", - додав він.