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Лукашенко понад усе любить владу і заявою про балотування повідомив про збільшення репресій, - білоруський опозиціонер Латушко

28 лютого, 2024 середа
16:27
Світ Лукашенко

Заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету, керівник Народного антикризового управління Павло Латушко вважає, що репресії у Білорусі набули величезного масштабу, і можна передбачити, що вони зростатимуть навіть у день виборів Олександра Лукашенка

Про це він заявив у етері Еспресо.

"Треба розуміти, що Лукашенко зробив фальстарт. Ще виборча президентська компанія не розпочалася, але він вже сказав, що буде балотуватися. Навіщо він це зробив? Він зробив певний меседж іншим, щоб вони навіть не робили жодних спроб це робити, жодного транзиту. Про що йшли дискусії? Я початково дотримувався думки, що Лукашенка зробить все, щоб залишитися при владі і це головна його мета, він у цьому житті любить понад усе владу, не Колю Лукашенка, а саме владу. Він понад життя любить владу якою володіє", - пояснив заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету.

За словами Латушка, заявою про балотування Лукашенко повідомив про збільшення утисків населення.

"Він дав суспільству зрозуміти, що будуть фактично збільшуватися репресії. Репресії набули протягом останнього часу величезного характеру, величезного масштабу тому можна передбачити, що вони зростатимуть і в день виборів Лукашенка", - розповів керівник Народного антикризового управління.

Білоруський опозиціонер припускає, що вибори можуть відбутися 23 лютого 2025 року, в так званий день захисника вітчизни: "Лукашенко хоче це зробити взимку, коли буде демотивація суспільства, влітку це буде зробити складніше".

Латушка наголошує, що Лукашенко ніби адмініструє Білорусь.

"Це як Білоруська Радянська Республіка за часів Радянського Союзу: голосують так, як потрібно Росії у військово-політичній сфері. Він повністю підпорядковується Путіну і реалізує ті завдання, які визначає для нього Путін. Фактично він грає на балансі, він хоче зберегти особисту владу, але вона базується на економічному ресурсі Російської Федерації", - додав він.

  • У Білорусі 25 лютого відбулось голосування з обрання депутатів до парламенту та місцевих рад, яке білоруська опозиція закликала бойкотувати. Це перші загальнонаціональні "вибори" у Білорусі з початку масових політичних репресій три з половиною роки тому.
  • Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 25 лютого заявив про свій намір балотуватися на президентських виборах наступного року.
  • Сполучені Штати засуджують парламентські та місцеві вибори режиму білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Теги:
Новини
Росія
вибори
Білорусь
вибори президента
Олександр Лукашенко
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