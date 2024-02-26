США засудили фіктивні вибори у Білорусі

Про це йдеться у заяві речника Державного департаменту США Метью Міллера, передає Укрінформ.

"Вибори пройшли в атмосфері страху, в якій жодні виборчі процеси не можуть бути названі демократичними", - зазначається у заяві.

Міллер додав, що режим Лукашенка тримає за ґратами понад 1400 політичних в'язнів, а незалежних політичних діячів або затримано, або вислано.

"Усім незалежним політичним партіям було відмовлено у реєстрації. Білоруси, які перебувають за кордоном, могли голосувати лише у разі повернення до Мінська, де на них, швидше за все, чекали б репресії. Ці зловживання фактично заморозили справжню політичну діяльність та політичний дискурс у Білорусі", – йдеться у заяві.

До того ж режим Лукашенка не дозволив ОБСЄ бути спостерігачами, що ще більше обмежило прозорість, необхідну для проведення вільних та справедливих виборів".

"Сполучені Штати визнають силу, стійкість та мужність громадянського суспільства та демократичного руху Білорусі. США знову закликають режим Лукашенка припинити репресії, звільнити всіх політичних в'язнів та розпочати діалог зі своїми політичними опонентами. Білоруський народ заслуговує на краще", - наголошується в документі.